Prefeitura de Itapitanga recepciona, por doze dias, a comissão técnica do Itabuna Esporte Clube

Em nome da população de Itapitanga, o prefeito Ró de Beto, acompanhado secretários e assessores, recepcionou na manhã de terça-feira, dia 12, no estádio Lourival David dos Santos, a delegação do Itabuna Esporte Clube. Atletas e membros da comissão técnica do Dragão do Sul estão se preparando para a temporada 2024.

Até o próximo dia 22, a equipe azulina vai realizar atividades em Itapitanga, onde também participará de dois jogos-treinos, no “Lourão”. O primeiro está previsto para às 15 horas do domingo, dia 17, contra o Barcelona, de Ilhéus; outro, dia 21, enfrentando o selecionado amador local.

“O Itabuna vai jogar contra o Barcelona, aqui em Itapitanga, na semana em que o nosso município completa 64 anos de emancipação e a partida integra a programação de aniversário, que ocorrerá no próximo dia 21”, afirmou Ró de Beto.

A diretoria do Itabuna Esporte Clube foi representada pelo vice-presidente Sandoval Benevides. Ao supervisor Vladistone Menezes, o prefeito acrescentou que, “por meio da Diretoria de Esportes e das Secretaria de Obras e de Administração, com apoio da LFI-Liga de Futebol Itapitanguense, a Prefeitura não mediu esforços para recepcionar a delegação itabunense”.

O diretor de Esportes, José Uodson, garantiu que “a Prefeitura vem fazendo grandes investimentos no setor, dando ênfase às categorias de base de futebol, formando futuros atletas amadores e profissionais”. Quanto à recepção do Itabuna, ele afirmou que além de promover a reforma do estádio, a Prefeitura beneficiou as ruas que dão acesso ao local.