Prefeitura distribui 18 mil Kits da Semana Santa com 40 toneladas de peixes em Itabuna  

A dona de casa Joelma Santos foi uma entre milhares de famílias agradecidas por já terem garantido o almoço da Semana Santa em Itabuna. Ela foi uma das primeiras a receber o Kit na Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso e fez questão destacar a ação social da gestão do prefeito Augusto Castro.

Com um abraço afetuoso no prefeito e um largo sorriso, a mulher agradeceu pelo alimento que a Prefeitura distribuiu com as famílias em situação de extrema pobreza ou em vulnerabilidade social. Augusto Castro, que coordenou e acompanhou a distribuição dos Kits da Semana Santa, prometeu avançar ainda mais visando beneficiar as famílias carentes de Itabuna. Ao todo, foram 40 toneladas de peixes nos 18 mil Kits distribuídos.

“Na área social, estamos executando o maior investimento dos últimos anos. A Prefeitura tem feito ações contínuas para ajudar as pessoas que mais necessitam. Há fome no mundo e no país e aqui não seria diferente. Para nós é motivo de orgulho poder ajudar essas famílias em situação de vulnerabilidade, a partir do CADÚNICO, atender e dar dignidade a cada uma delas. Podemos ajudá-las a manter a tradição da ceia da Semana Santa e o chocolate para Páscoa de nossas crianças,” afirmou o prefeito Augusto Castro.

O Kit da Semana Santa, organizado pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), foi integrado por 2 kg de peixe, arroz, leite de coco, dendê e uma caixa de chocolates. A distribuição aconteceu simultaneamente, a partir das 8 horas, desta terça-feira, dia 4, no Grapiúna Tênis Clube, Quadra do CISO; Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso; escolas Frederico Smith Lima, no Sinval Palmeira, e Lourival Oliveira Soares, em Ferradas.

A opção pelos cinco locais definidos estrategicamente pela SEMPS facilitou o acesso das famílias beneficiadas e inscritas no CADÚNICO e nos Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do município. “Tudo transcorreu dentro da normalidade, com organização, já que cada um dos beneficiários recebeu um voucher na semana passada para receber o Kit Semana Santa”, disse a secretária interina da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Suze Mayre Azevedo.

Desempregada, a dona de casa Ana Cristina Santos contou que a chegada dos alimentos foi uma benção para ela e sua família. “Graças a Deus e a bondade do prefeito Augusto Castro não teríamos condições de comprar esses ingredientes para a ceia santa”, disse, acrescentando que a Prefeitura desenvolve ações sociais durante o ano todo por meio dos CRAS.

Já dona Valdinez Silva do Carmo se mostrou emocionada quando recebeu os alimentos. “Quando temos fé na Providência Divina, Deus coloca uma pessoa como o prefeito que se preocupa com quem precisa de ajuda”, relatou. Beneficiária do Programa Bolsa Família, dona Jacira dos Santos Lima, 64 anos, também foi outra que abriu um enorme sorriso quando verificou os itens contidos no Kit da Semana Santa. “Temos tudo para um almoço em família. O prefeito Augusto Castro merece nota 10” resumiu a idosa.