Prefeitura divulga calendário da vacinação contra Covid-19 em Itabuna nesta semana

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o calendário de vacinação nesta semana da vacinação contra o Covid-19 de adultos e idosos nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. A primeira, segunda, terceira ou quarta dose serão aplicadas em pessoas maiores de 18 anos sem comorbidade conforme disponibilidade na unidade.

Já para a vacinação de adultos, com idade a partir de 18 anos com imunossupressão também haverá imunização da quinta dose. É importante ressaltar que o terceiro reforço ou quinta dose está prevista para portadores de imunossupressão que tenham feito a quarta dose num intervalo maior que 4 meses.

São consideradas comorbidade por imunossupressão: Imunodeficiência primária grave, quimioterapia para câncer, transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas, pessoas imunossupressoras, pessoas vivendo com HIV/AIDS.

E ainda, pessoas que fazem uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de Prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias, pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune, doenças auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias, pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

A vacinação de adultos e idosos acontece nesta semana até quinta-feira das 8 as 11 e das 13 às 16 horas. Vale destacar que as ampolas são abertas até às 15 horas a fim de evitar desperdício de doses. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Desta segunda a quinta-feira, crianças e adolescentes poderão ser vacinados contra a Covid-19 em todas UBS e USF das 8 as 11 e das 13 às 16h, mas as vacinas são aplicadas até às 15h para evitar desperdício de doses.

Crianças de 5 a 11 anos recebem a primeira ou segunda dose da Pfizer Pediátrica. Já os adolescentes de 12 a 17 anos poderão ser imunizados com a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer conforme seu esquema vacinal.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores. As crianças devem estar acompanhadas dos seus responsáveis.

VACINAÇÃO DE ROTINA

Até quinta-feira em todas Unidades Básicas e de Saúde da Família também são aplicadas as vacinas de rotina para todos os públicos (crianças, adolescentes, adultos e idosos).

É importante lembrar que a criança ou adolescente menor de 20 anos que não possui registro vacinal contra a meningite C poderá fazer dose única, exceto adolescente de 11 a 14 anos que terão direito a Meningite ACWY.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro de outras vacinas.

AÇÃO DA REDE DE FRIO PARA VACINAÇÃO COVID INFANTIL

Crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias com ou sem comorbidades já poderão receber a primeira dose da Pfizer Pediátrica/Baby contra a Covid-19. Crianças de 3 a 4 anos recebem a primeira ou segunda dose da Coronavac e crianças de 5 a 11 anos podem receber a segunda dose da Coronavac ou a primeira/segunda dose da Pfizer Pediátrica.

A ação será na quinta-feira, dia 29, na Sala 20 do antigo SESP, Centro, das 10 às 14h. A documentação necessária é a certidão de nascimento, CPF e cartão de vacinação da criança.