Prefeitura e CVR Costa do Cacau celebram o Natal com os catadores de recicláveis de Itabuna

Cerca de 100 crianças, filhos de catadores de produtos recicláveis em Itabuna, viveram uma tarde inesquecível hoje, dia 21, com a entrega dos presentes da campanha Árvore dos Sonhos. Fruto de uma ação da CVR Costa do Cacau, com o apoio do Shopping Jequitibá e Gráfica Mesquita, a campanha natalina arrecadou brinquedos junto à comunidade.

Além da entrega dos brinquedos, que contou com a presença de Papai Noel, também foram entregues cestas básicas pela Prefeitura de Itabuna, através das secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza, Infraestrutura e Urbanismo, Governo e Planejamento. O evento aconteceu na sede da Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna.

O evento também marcou a apresentação da estrutura da Central de Triagem da Coleta Seletiva, no Bairro Lomanto, que inclui mesa de triagem, duas prensas, paleteira com balança, cinco ecobikes, big-bags (sacolas grandes para coleta) e equipamentos de proteção individual (EPIs). A central faz parte do Projeto Recicla Itabuna que terá ainda dez ecopontos no centro e nos bairros da cidade.

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, destaca que para “a empresa, que vem dando todo o suporte aos catadores, através de programas de capacitação, estruturação da Central de Triagem e concessão de bolsas financeiras, é gratificante ver a alegria das crianças ao receberem os presentes num período tão especial como o Natal”. A CVR também entregou um bônus no valor de R$ 200 para cerca de 100 famílias.

O secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, ressaltou que a celebração na Central de Triagem significou “uma vitória muito grande para o projeto, depois de quase um ano de lutas, críticas e de muitas conquistas”. Segundo ele, com muito esforço se fez a população de Itabuna enxergar que aquele lixão era submundo.

“Com a cooperativa, será mais digno para os catadores que fazem a reciclagem. Com toda a estrutura oferecida pela Administração do prefeito Augusto Castro e todos os parceiros da Prefeitura no projeto, a gente tem a certeza de que vai se viver novo ciclo. Quando se renova o ano, também se renova a conquista dessa turma que terá dias bem melhores de fé e confiança”, afiançou Melo Jr.

A secretária de Planejamento, Sônia Fontes, destacou a importância da celebração. “Neste ano Itabuna consegue trazer para o espírito natalino também a solidariedade que a cidade despertou, com as ações da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, especialmente para os catadores. Todos já conhecem o Projeto Recicla Itabuna que estamos finalizando, após o fechamento do lixão, treinamento e capacitação. A coleta seletiva com essas famílias coroa os esforços da Prefeitura e dos parceiros”, concluiu.

Prestigiaram a celebração na Central de Reciclagem, o secretário de Governo, Josué Brandão Júnior, o consultor André Dantas, a supervisora do SUAS da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, Suse Mayre Martins Azevedo, o coordenador de Comunicação da Prefeitura, Afonso Dantas, os técnicos da CVR Costa do Cacau.