Prefeitura e CVR Costa do Cacau incentivam coleta seletiva na Lavagem do Beco do Fuxico

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Planejamento (SEPLAN) e a CVR Costa do Cacau, com o apoio da Biosanear, estão incentivando a coleta seletiva durante a 42ª Lavagem do Beco do Fuxico, que acontece até este sábado (11).

No Circuito da Beira-rio – Alameda da Juventude e Avenida Firmo Alves e transversais – os agentes ambientais que integram o Programa Recicla Itabuna estão coletando materiais recicláveis, através de um Ecoponto fixo e seis coletores móveis. Além disso, duas colaboradoras de CVR Costa do Cacau estão distribuindo material informativo sobre a importância da coleta seletiva e do descarte correto de lixo.

De acordo com o subsecretário de Planejamento da SEPLAN, Rosivaldo Pinheiro, coordenador do Recicla Itabuna, “os agentes ambientais dispõem de toda a estrutura para realizar a coleta de material reciclável, obtido em grande quantidade em eventos de grande porte, especialmente latinhas e garrafas pet, ampliando a geração de renda”.

Apoio aos catadores

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, destaca que “a empresa vem apoiando os catadores desde a implantação da Central de Triagem e o incentivo à ampliação da coleta seletiva, além de incentivar programas de capacitação e conservação ambiental”.

A CVR Costa do Cacau é a única empresa do sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para armazenamento correto de resíduos e tem entre seus parceiros as prefeituras de Itabuna, llhéus, Itacaré, Itajuípe, Ibicaraí, Uruçuca e Barro Preto.