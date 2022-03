Prefeitura e Governo Federal assinam ato para fechamento do lixão de Itacaré

A Prefeitura de Itacaré e o Ministério do Desenvolvimento Regional assinaram nesta quinta-feira(10) o Ato de Encerramento do Lixão de Itacaré e o início dos estudos para viabilizar o fechamento. O documento foi assinado pelo prefeito Antônio de Anízio e pelo secretário nacional do Saneamento, Pedro Maranhão, e prevê ainda a realização do diagnóstico da área do lixão, inclusive a sondagem do terreno; melhorias imediatas para a redução do chorume e da queima a céu aberto para a cobertura inicial dos resíduos e controle de acesso ao local e o Plano de Encerramento definitivo do lixão.

O estudo será desenvolvido pela Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), sob a orientação da Secretaria Nacional de Saneamento de Itacaré e será entregue em junho deste ano. Durante a assinatura do ato o prefeito Antônio de Anízio reafirmou que o município já está em um estágio avançado para realizar o fechamento definitivo do lixão, com as obras do Centro de Triagem praticamente concluídas, as ações sociais e ambientais e ainda a construção de casas para as famílias de catadores que estarão deixando o local para morar em residências dignas e com a infraestrutura necessária.

A previsão, segundo adiantou o prefeito, é que em maio o lixão de Itacaré seja completamente fechado, com o funcionamento pleno da unidade de reciclagem, inclusive com a coleta seletiva em todo o município. Paralelo às ações ambientais e sociais, a Prefeitura de Itacaré também vai desenvolver, através das secretarias de Educação, Meio Ambiente e Comunicação, um amplo trabalho de educação ambiental nas unidades escolares, orientando sobre o processo de preservação da natureza, separação dos resíduos sólidos e respeito com o meio ambiente.

O secretário Pedro Maranhão afirmou que com essa medida Itacaré dá mais um passo importante para o encerramento do lixão e entra para a história como um dos municípios brasileiros com a maior preocupação com o meio ambiente, realizando as ações de recuperação das áreas degradadas e demonstrando um compromisso social. Ele ressaltou que por onde passa dá o exemplo de Itacaré como um município que vem investindo em sustentabilidade. Ele também garantiu ao prefeito Antônio de Anízio que o Governo Federal estará movendo todos os esforços para assegurar o apoio necessário, junto com a Prefeitura, para que o lixão de Itacaré seja fechado definitivamente, tenha a área degradada recuperada e garanta um novo destino correto e sustentável para os resíduos sólidos.

A assinatura do Ato de Encerramento do Lixão de Itacaré contou ainda com a presença dos coordenadores do Projeto ProteGEEr, Hélinah Cardoso Moreira e Guilherme Gonçalves, do secretário municipal de Meio Ambiente, Marcos Luedy, do diretor comercial da CVR Costa do Cacau, Rodrigo Zaché, além diversos secretários municipais e empresários do setor de turismo. Após a assinatura do ato a comitiva visitou a área do lixão de Itacaré que será encerrada e a unidade de reciclagem que já está sendo concluída.