Prefeitura e órgãos de segurança revelam dados que provam sucesso do Ita Pedro

Mesmo tendo reunido mais de 250 mil pessoas na Arena Zé Cachoeira nos quatro dias de festa, o Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos, encerrado na madrugada de segunda-feira, dia 4, teve baixos níveis de incidentes. O segmento da economia informal movimentou R$ 7,2 milhões. Os números foram apresentados durante coletiva de imprensa com a participação do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), no plenário da Câmara de Vereadores.

Os negócios e a economia foram apresentados pelo secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda, José Raimundo Araújo. Segundo ele, foram criados mais de 1.200 empregos entre vendedores distribuídos para barracas, food-trucks, pipoqueiros, baianas de acarajé, barracas de drinques e de bebidas, além de isopores e fogos de artifício.

Ao todo, 27 ocorrências tiveram registros no entorno da Arena pela Delegacia Especial de Área da Polícia Civil da Bahia. Foram 15 por furtos simples, três por porte de arma branca, três por assalto, duas por desacato, duas por vias de fato (brigas), uma por embriaguez na condução de veículo e uma por uso de drogas.

A coletiva contou com a presença do presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, dos tenentes-coronéis Ferreira Lopes, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, e Manfredo Santana, comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, delegado Evy Paternostro, titular da 6ª Coordenadoria Regional da Polícia Civil, e do Inspetor Edson Bruno, da 5ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal.

Economia e segurança

O secretário Humberto Mattos, titular da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP), destacou que foram empregados 902 profissionais de segurança pública nos acessos à cidade, a Arena Zé Cachoeira e seu entorno, que contribuíram para a tranquilidade da festa, que classificou como grandiosa. “Não foram registradas ocorrências relevantes, como demonstram os números apresentados pelas autoridades”, declarou.

A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN) fez o registro de 28 ocorrências, sendo sete remoções por estacionamento irregular, seis acidentes sem vítimas, cinco remoções por infrações de trânsito, cinco infrações de trânsito, três remoções por acidentes e dois acidentes com vítimas. “Aprendi no Colégio da Polícia Militar que a palavra convence e o exemplo arrasta. Por isso, fico contente que o trabalho educativo que fizemos nos meses anteriores surgiu efeito” afirmou o secretário Thales Silva.

Saúde e estrutura

Segundo a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, nos quatro dias de festa foram prestados 46 atendimentos, dos quais 36 clínicos, agressão física oito, um pediátrico e um por queimadura com fogos de artifício. Foram distribuídos 57.600 preservativos masculinos, 7.200 femininos, 6.400 géis lubrificante e prestados 550 orientações sobre a qualidade da água e dos alimentos. Além disso, 99 atendimentos de urgência e emergência, com uma remoção hospitalar.

A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo instalou 150 pontos de luz com quatro mil metros de cabos, coletou 20 toneladas de lixo, tendo mobilizado 97 profissionais (limpeza) e 15 de iluminação, além de cinco operadores de máquinas (terraplenagem) segundo o secretário Almir Melo Jr. “Nosso trabalho foi fundamental para aumentar a sensação de segurança, limpeza e conforto para as pessoas que brincarem no Ita Pedro. Quero dizer que foi uma festa grandiosa e que sirva de exemplo”, disse.

“Nos quatro dias, ao todo foram 250 mil pessoas que passaram pela Arena Zé Cachoeira para se divertir e viver momentos inesquecíveis com forró e outros ritmos. A saudade já aperta o peito, mas o coração fica quentinho em saber que em 2023 nos reencontraremos com uma festa muito maior e melhor”, garantiu o presidente da FICC, Aldo Rebouças.