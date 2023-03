Prefeitura entrega 500 quilos de sementes de milho para agricultores familiares de Itabuna

Agricultores familiares de Itabuna já estão prontos para começar a semana com o tradicional plantio do milho de São José. Isto porque a Prefeitura de Itabuna entregou na manhã de segunda-feira, dia 20, durante cerimônia na USEMI, cerca de 500 quilos de sementes de milho altamente produtivas para de 17 Associações de Produtores Familiares.

O prefeito Augusto Castro (PSD) presente no ato de entrega das sementes, ressaltou a importância do setor rural para o desenvolvimento da sociedade itabunense, lembrando que pelo terceiro ano consecutivo o município entregou sementes do milho de São José que será colhido no São João.

“O Brasil é rural. É da agricultura que conseguimos sobreviver, se alimentar. Em Itabuna, valorizamos de todas as formas esse potencial natural do homem do campo. Estamos avançando e não vamos parar”, frisou o prefeito, Ele lembrou que a aquisição de máquinas agrícolas e equipamentos tem auxiliado os agricultores familiares no trabalho de preparação da terra para o cultivo.

“Estamos nos organizando para disponibilizar uma patrulha mecânica para atender exclusivamente a zona rural. Nossa meta é disponibilizar uma equipe para a manutenção permanente das estradas vicinais do nosso município”, afirmou.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Moacir Smith Lima, lembrou o compromisso do prefeito Augusto Castro de fazer um diferencial da agricultura do município em todo estado.

“Somos respeitados pela diversidade de ações, dentre elas, a disponibilização de máquinas, equipamentos e equipe técnica formada por engenheiros e veterinários para orientação no campo”, frisou.

“A entrega do milho de São José também acontece pelo terceiro ano consecutivo. Neste ano conseguimos ampliar a quantidade de sementes de 300 para 500 quilos. Também fornecemos 1.200 saquinhos de hortaliças”, acrescentou.

O presidente da Associação Riachão Piaçaveira, Domingos Miguel Dias, se disse otimista com a produção do milho de São João e das hortaliças. Ele acredita que a produção deve superar a do ano anterior por conta das boas condições climáticas. “Recebemos sementes de qualidade e o tempo está bom. Tivemos muitas chuvas e sol na medida certa. Então, a expectativa está muito boa”, afirmou.