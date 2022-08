Prefeitura faz faxinaço para coleta de entulho de Itabuna em diversos locais de Itabuna

Com o objetivo de coletar lixo e entulho descartados de forma inadequada por moradores de algumas regiões da cidade, um verdadeiro faxinaço está sendo realizado pela Prefeitura de Itabuna. Localidades como Jardim Primavera, final de linha e feira do São Caetano e campo do Pedro Jerônimo receberam na segunda-feira, dia 29, a visita do Departamento de Limpeza Pública, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo.

Todo tipo de material inservível tem sido recolhido pela equipe durante o faxinaço, a exemplo de camas e geladeiras velhas e até sofás em . “É preciso que a população se conscientize de que descartar entulho em via pública e terrenos baldios favorece criadouros do mosquito Aedes aegypti, atrai roedores e animais peçonhentos, além de provocar mau cheiro. Tudo isso, traz consequências para a saúde dos moradores”, alerta o diretor do Departamento de Limpeza Pública, Lázaro Pellegrini.

Nesta terça-feira, dia 30, por exemplo, mesmo sob chuva, os trabalhos foram realizados no Bairro Góes Calmon também para a remoção de lixo, entulhos, sacheamento (retirada de vegetação rasteira) e varrição. Outra equipe da Limpeza Pública também trabalhou na linha de roçagem e coleta no Bairro Vila Anália, nas praças do Castália e condomínios residenciais Gabriela/Jubiabá, em Nova Ferradas, e Vida Nova, no Califórnia.

Por recomendação do prefeito Augusto Castro (PSD) e do secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, as equipes da Superintendência de Serviços Públicos e do Departamento de Limpeza Pública têm atuado na eliminação de pontos de viciados de descarte de lixo e entulhos. Muitas vezes, os locais são transformados em áreas verdes para sensibilizar os moradores a cooperar com o esforço de deixar a cidade sempre limpa.