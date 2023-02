Prefeitura faz recapeamento asfáltico da Avenida Almirante Tamandaré

A Prefeitura de Itabuna iniciou a semana recuperando a pavimentação asfáltica de algumas ruas do centro e também com serviços de zeladoria, a exemplo de roçagem de áreas, poda de árvores e remoção de lixo e entulho.

Na Avenida Almirante Tamandaré, no centro, por exemplo, está sendo executado o recapeamento asfáltico, principal corredor de tráfego do centro em direção à Estação Rodoviária Francisco Ferreira da Silva e à BR-101. O trabalho é executado pela Superintendência de Serviços Públicos, da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

Já o Departamento de Limpeza Pública da SIURB, fez a roçagem de áreas nos bairros São Caetano, Daniel Gomes e nas avenidas Firmino Alves e Amélia Amado e no prolongamento da Avenida Ilhéus, onde acontece a poda de árvores, e na Rua Carlos Eduardo Guimarães, no Zildolândia.

O serviço de coleta de lixo e entulhos, com o auxílio de máquinas pesadas, aconteceu na Rua São Jorge e no campo de futebol do Bairro Daniel Gomes, nas avenidas Pedro Jorge e Roberto Santos e na Rua Dinamarca (São Pedro) e na Feira Livre do Bairro Califórnia. O antigo galpão da antiga fábrica de calçados, no São Caetano, também recebeu uma atenção especial.