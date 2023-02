Prefeitura firma parceria para incentivar o descarte correto de lâmpadas usadas em Itabuna 

A Prefeitura de Itabuna implanta mais uma ação do Programa Recicla Itabuna. Em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA) e a Cicloteo – Retorno Sustentável vai trabalhar com a coleta, triagem, armazenamento, processamento, descontaminação e destinação final ambientalmente correta de lâmpadas usadas, além do transporte específico pela empresa de Simões Filho credenciada.

A parceria objetiva trabalhar na cidade o incentivo ao correto descarte de lâmpadas usadas, por meio da instalação de pontos de coleta e o engajamento direto da rede de distribuição e revenda deste produto.

Na manhã desta quinta-feira, 23, aconteceu um encontro na Secretaria de Planejamento (SEPLAN), com o responsável pela Coordenação do Recicla Itabuna, quando se discutiu os próximos passos do projeto-piloto.

O encontro contou com a participação do subsecretário de Planejamento, Rosivaldo Pinheiro, do diretor de Meio Ambiente, Alan Feitosa, e da gerente de Licenciamento Ambiental, Alana Ribeiro, ambos da SEAGRIMA.

“Já pensávamos trabalhar esse tipo de material na Política Pública do Recicla Itabuna. Agora, chegou o momento, por meio dessa importante parceria com a Cicloteo e o engajamento da rede de distribuição e de revenda desses produtos na cidade”, comentou Rosivaldo Pinheiro.

De acordo com Pinheiro, a proposta é instalar 16 pontos de coleta de lâmpadas em pontos estratégicos, cuja definição só correr depois de encontro com representantes do comércio. “O compromisso dos representantes dos comerciantes será apenas o de informar a Cicloteo a data e o horário da coleta dos materiais”, explicou.

O diretor de Meio Ambiente da SEAGRIMA, Alan Feitosa, ressalta a importância do cumprimento de mais essa etapa do Recicla Itabuna. “Se esse tipo de material for descartado de forma correta, elimina-se completamente a possibilidade de contaminações ambientais, o que é muito positivo. A proposta é trabalhar a destinação final ambientalmente adequada das lâmpadas”, reiterou.

Já a gerente de Licenciamento Ambiental, Alana Ribeiro, lembrou que o projeto também contará com o envolvimento de escolas da Rede Municipal de Ensino. “Isto, para que os estudantes possam ser multiplicadores de informação e incentivem toda família para aquisição de novos hábitos, além de contribuir para o descarte correto das lâmpadas usadas e na proteção ao meio ambiente”, concluiu