Prefeitura implanta vetor disciplinar no CAIC Jorge Amado em parceria com a Polícia Militar

O Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Jorge Amado, no Jardim Primavera, será a terceira escola da Rede Pública Municipal de Ensino a implantar o vetor disciplinar em parceria com a Polícia Militar da Bahia. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação.

O tema foi tratado na quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, durante encontros com alunos, pais e professores da unidade escolar, tendo a participação da diretoria do CAIC e do comando do 15º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a diretora do CAIC, professora Geórgia Guerra, a intenção de implantar o vetor disciplinar vinha sendo discutida desde 2020. Mas, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o projeto teve de ser adiado.

“Este era um desejo da comunidade escolar que tem 99% de aprovação dos pais dos alunos e será uma ferramenta de apoio às ações pedagógicas dos professores”, afirmou.

“Nós compreendemos que o vetor disciplinar não é algo que vem para punir, intimidar. Ao contrário, enriquecerá a nossa proposta de ensino humanizado, visando incutir valores como respeito ao outro e disciplina”, argumenta a diretora.

A professora Geórgia informa ainda que a partir da próxima terça-feira, dia 1º de novembro, a equipe de tutores, formada por oito militares aposentados, juntamente o coordenador subtenente Batista, estarão na escola para iniciar o processo de sensibilização com os alunos.

Durante as duas próximas semanas, os militares vão orientar os estudantes sobre as regras do vetor disciplinar, a exemplo de fardamento, corte de cabelo, dentre outras.

Inaugurado em 1996, o CAIC Jorge Amado atende atualmente 850 alunos do 6º ao 9º ano. Conta com 43 professores que atuam nos turnos matutino, vespertino e noturno. Além do CAIC, o Vetor Disciplinar Militar já está implantado no Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM) e na Escola Municipal Flávio Simões.