Prefeitura inaugura novas instalações de mais três escolas nesta semana em Itabuna

Mais três escolas da Rede Municipal de Ensino que foram totalmente requalificadas pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), serão entregues nesta semana às comunidades dos bairros Lomanto, Urbis IV e Nova Ferradas. As inaugurações integram a programação oficial do mês em comemoração aos 112 anos de emancipação política e administrativa do município.

Nesta terça-feira, dia 19, às 10 horas, haverá a inauguração das novas instalações da Creche Ester Gomes, no Bairro Lomanto Júnior. Lá, houve troca de telhado, forro, reforma dos banheiros, pintura, dentre outras ações.

Já na quarta-feira, dia 20, também às 10 horas, será inaugurada a requalificação da Escola Florípedes Menezes Santos de Oliveira, Bairro Nova Ferradas, também requalificada pelo Departamento de Infraestrutura da SEDUC.

O diretor do Departamento de Infraestrutura, professor Eugênio Abreu, informa que a unidade escolar passou por uma ampla reforma na parte hidráulica, elétrica, além da troca de piso, telhado e substituição da caixa d’água. “Procuramos solucionar um problema recorrente: a falta d’ água que era registrado nesta unidade escolar”, comentou.

Ele completou que a Escola Florípedes Menezes, que atualmente conta com 25 servidores, também foi contemplada com mobiliário novo para alunos e professores.

Outra unidade contemplada com o Programa de Requalificação das Escolas Municipais é o Grupo Escolar Frederico Smith Lima, no Urbis IV. A inauguração das novas instalações será na quinta-feira, dia 21, às 10 horas.

A vice-diretora Núcia Vieira lembra que o Grupo Escolar Frederico Smith Lima já necessitava passar por uma requalificação, situação que foi agravada pelas enchentes do final de dezembro de 2021.

“Nossa escola ficou praticamente submersa. As águas chegaram na altura do telhado. Então, foi preciso uma reforma geral que incluiu parte elétrica e hidráulica, troca de telhado, reboco e pintura”, lembra.

A escola, que atualmente atende 640 alunos, também precisou de novos mobiliários. “Além da Prefeitura, que doou alguns mobiliários, também contamos com o apoio de parceiros importantes como a Unime, Faculdades Santo Agostinho (FASA) e Colégio Modelo, porque tudo que tínhamos foi perdido com a enchente”, pontua a professora Núcia Vieira