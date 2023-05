Prefeitura inicia a limpeza da pista do Aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho

Prefeitura de Itabuna está executando uma verdadeira Força-Tarefa para a limpeza do entorno da pista Aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, no bairro Lomanto. A ação está sendo executada por uma reforçada equipe de operários do Departamento de Limpeza Pública da Superintendência de Serviços Públicos.

Desde sábado, dia 13, que a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) iniciou os serviços que incluem a roçagem da vegetação, remoção de lixo e entulho nas margens da pista e pintura. As atividades prosseguem nesta segunda-feira por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD) em atendimento ao pedido apresentado em audiência pela diretoria e integrantes do Aeroclube de Itabuna.

No documento apresentado pelo presidente do Aeroclube de Itabuna, Olívio José Borges de Oliveira, foi apontada a necessidade de providências para que o aeródromo volte a operar. Segundo ele, o objetivo do pedido é preparar a visita do corpo técnico do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA) que fará a inspeção das condições de segurança do aeródromo.

O Aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho foi fundado no ano de 1958, como aeródromo, sendo ampliado e requalificado na década de 1980 pelo Governo do Estado. Atualmente encontra-se fechado, mas empresários e entidades ligadas ao setor tem buscado a sua reativação junto a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que já concedeu sua autorização, suspensa em razão da falta de segurança para as operações