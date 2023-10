Prefeitura inicia busca ativa de crianças e jovens fora da escola em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal da Educação, inicia nesta quarta-feira, dia 4, uma campanha de combate à evasão escolar dentro do Programa Busca Ativa Escolar. A ação acontecerá em duas etapas.

A primeira ocorrerá em 10 bairros, enquanto na quinta-feira, dia 5, entre 9 e 14 horas, será na Praça Adami, centro de Itabuna. O objetivo da campanha é, além de localizar crianças e adolescentes fora das salas de aula, também mostrar que o Programa Busca Ativa funciona plenamente no município.

A supervisora institucional do Programa Busca Ativa Escolar da Secretaria Municipal da Educação, Milene Dantas, adiantou que durante a campanha, que acontecerá em núcleos que englobam pelo menos oito unidades escolares cada um, haverá diversas ações com faixas, cartazes, distribuição de panfletos e mensagens audiovisuais.

A mobilização visa despertar a atenção da comunidade sobre a importância de não deixar crianças e adolescentes fora da escola, segundo Milene. Ela explicou que o programa do Governo Federal é uma importante ferramenta de combate à evasão escolar. “Mas, para que o município obtenha sucesso, é necessário o comprometimento de toda a comunidade e não apenas de gestores escolares.

Ela disse ainda que qualquer pessoa que tenha conhecimento de criança ou jovem fora das redes municipal, estadual ou particular de Ensino pode ligar para o número (73) 3618-7544 que técnicos da Secretaria da Educação se encarregarão da busca e posterior matrícula.

“Estar na escola é um direito de toda criança e adolescente. E esse compromisso, deve ser garantido com a participação de todos”, reforçou a supervisora institucional da Secretaria Municipal de Educação.

Milene Dantas informa ainda que o Busca Ativa Escolar, criado em 2017, só começou a funcionar no município em julho do ano passado e atualmente conta também com a participação das secretarias municipais de Saúde e de Promoção Social e Combate à Pobreza.

Para concluir, Milene Dantas disse que a matrícula para qualquer criança ou adolescente fora da escola pode ser feita em qualquer época do ano letivo. A idade obrigatória para estar na escola é de três a 17 anos. “O apoio para a mobilização e enfrentamento da evasão e do abandono escolar está assegurado na Constituição Federal,” disse.