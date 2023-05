Prefeitura interditará Ponte Calixto Midlej para fazer recapeamento asfáltico

Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), vai interditar a partir das 20 horas desta sexta-feira, dia 26, a Ponte Calixto Midlej Filho, que interliga os bairros Conceição, Vila Zara e Fátima. Serão executados os serviços de recapeamento asfáltico.

Segundo o superintendente de Serviços Públicos, Francisco Lino de Sousa Filho, as equipes vão aproveitar a estiagem para adiantar a execução da manta de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), já que o tempo chuvoso não permite à aderência do asfalto ao tabuleiro da ponte.

O recapeamento da Ponte Calixto Midlej Filho integra o Programa de Requalificação de Vias Públicas e Mobilidade Urbana, que vem sendo executado pela Prefeitura Municipal em parceria com o Governo do Estado, por intermédio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). Além da Ponte Calixto Midlej, o serviço de recapeamento também será executado na Rua Getúlio Vargas, principal via em direção ao bairro Conceição.