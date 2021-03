Prefeitura libera tráfego de veículos e estacionamento na Cinquentenário em Itabuna

Por determinação do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), o trânsito e o estacionamento de veículos na Avenida do Cinquentenário estarão liberados nesta segunda-feira, dia 22, depois da remoção do gradil no início da noite de hoje. A decisão foi tomada após reunião com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, quando se avaliou números do novo coronavírus na cidade

O secretário de Transportes e Trânsito, Thales Silva, informou que o trânsito e estacionamento de veículos na principal artéria comercial está liberado, mas a Prefeitura deixará fechado apenas os espaços defronte as agências bancárias. Nestes locais, o gradil delimitará as áreas que ficarão disponíveis apenas às pessoas.

Outra decisão que será adotada, a partir de amanhã, se refere ao Bairro São Caetano, na zona sul da cidade que, atualmente, concentra o maior número de infectados pela Covid-19. Por isso, algumas áreas da Avenida Princesa Isabel, onde há aglomerações em estabelecimentos comerciais, e ruas de acesso à Praça da Feira serão interditadas com grades para frear o tráfego de veículos automotores.

“Estamos saindo com os gradis do centro da cidade em direção ao bairro que hoje está com elevado número de casos”, justifica Thales Silva. O secretário disse também que está sendo finalizado o anteprojeto que altera a Lei do Estacionamento Rotativo – Zona Azul, para que seja enviado à “Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e deliberação.

“Esse projeto é importante. Estamos propondo algumas alterações em pontos da Lei o que pode nos auxiliar na fiscalização e organização das áreas de estacionamento no centro da cidade”,finaliza o secretário de Transportes e Trânsito.