Prefeitura mantém serviços de manutenção de ruas e avenidas de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, mesmo sob chuvas, não tem dado trégua aos serviços de manutenção de ruas e avenidas. Entre as principais ações, estão a recuperação de galerias, bocas de lobo e sistemas de drenagem pluviais e a operação tapa-buracos em várias partes da cidade.

“Com esses serviços continuados, estamos garantindo a segurança da população, minimizando eventuais impactos de alagamentos provocados pelas chuvas frequentes nos últimos na cidade e na região e mantendo a infraestrutura urbana”, justificou o titular da Superintendência de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho.

Ele informou que outro importante trabalho das equipes de manutenção, é a limpeza de canais de drenagem que também está sendo feita em vários bairros, principalmente nas áreas com maior incidência de alagamento, a exemplo do Bairro Corbiniano Freire (Pau caído), final de linha do São Caetano, São Roque e condomínios residenciais Jubiabá e Gabriela.

Quanto ao tapa-buracos, a ação também tem sido intensificada nos quatro cantos da cidade. “Temos homens trabalhando nos bairros e nas áreas centrais durante toda a semana, inclusive nos fins de semana, para garantir ruas e avenidas trafegáveis”, disse o superintendente.

Ele adianta que já foi concluído que o trabalho nas avenidas Amélia Amado, Juraci Magalhães e Beira-Rio na área central, além das avenidas Santa Rita, no Bairro Califórnia, Saturnino José Soares, no Fátima, e José Soares Pinheiro, no Lomanto.

Sousa Lino explicou que as fortes chuvas contribuem para alagamentos depois da obstrução de bueiros e bocas de lobo por resíduos sólidos e lixo descartados nas ruas pela população. Além disso, provoca também o aumento de buracos na malha viária da cidade, aliado ao desgaste natural do concreto asfáltico. Sem contar o tráfego de veículos acima do peso permitido na zona urbana que circulam nas principais avenidas de Itabuna.