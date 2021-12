Prefeitura mobiliza secretarias e órgãos para dar assistência às vítimas das chuvas

A Prefeitura de Itabuna está mobilizada para dar assistência às vítimas das chuvas das últimas horas, por meio das secretarias de Segurança e Ordem Pública (Sesop), Promoção Social e Combate à Pobreza (Spscp), Saúde, Gestão e Inovação, Transportes e Trânsito, Infraestrutura e Urbanismo, Governo e Relações Institucionais e Comunicação. Até agora, os pontos mais críticos em decorrência da cheia do Rio Cachoeira estão na Rua de Palha e Bananeira, na zona oeste, e Vila da Paz, na zona leste, e no São Roque, por conta do Rio Água Branca.

Nas últimas 48 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Itabuna teve índices de chuvas variando entre 28 milímetros, na estação hidrológica da Ponte Lacerda, de acesso ao São Caetano, a 85,59 e 79,87, no Centro e Bairro São Caetano, respectivamente. Já em Nova Ferradas, o índice alcançou 60,2 milímetros.

Na cidade, há ainda situação risco em áreas de encostas na Avenida Juracy Magalhães, no Alto Maron, bairros Maria Pinheiro e Castália. “A Defesa Civil vistoriou nas últimas horas todas as áreas em que há algum risco. Essa ação é rotineira, mas intensificada nos períodos chuvosos”, disse a secretária de Segurança e Ordem Pública, Mariana Alcântara, na reunião de emergência na tarde desta sexta-feira, dia 10, convocada pelo prefeito Augusto Castro (PSD), que depois visitou algumas áreas, acompanhado de secretários e o comando do 4º Grupamento de Bombeiros Militares.

Além dos técnicos da Diretoria de Defesa Civil da Sesop, também participou do encontro no Gabinete do Prefeito, o comandante do 4º GBM, tenente-coronel Manfredo Silva. Segundo ele, há muito tempo não houve registro do atual volume de chuvas que afetam a cidade. “As condições de evacuação das águas nas avenidas do Cinquentenário, Amélia Amado e Ilhéus foram boas. Estão secas e sem alagamentos ou obstruções, com vazão adequada, apesar do volume chuvas. Temos que chamar a atenção do que acaba de ser feito pela Prefeitura”, afirmou.

O prefeito Augusto Castro garantiu que a estrutura da Administração municipal está apta, já que há equipes de prontidão na Defesa Civil, secretarias de Promoção Social e Combate à Pobreza, Saúde e Infraestrutura e Urbanismo. Além disso, foi montado um Plantão Emergencial no Lactário Isolina Guimarães, no Bairro Zildolândia, próximo ao Centro de Cultura Adonias Filho, para receber doações de alimentos prontos e não perecíveis para famílias desalojadas ou desabrigadas pelas chuvas e cheias do Rio Cachoeira e Rio Água Branca;

Até às 20 horas desta sexta-feira, a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) registrava 148 pessoas desabrigadas, tendo 21 pessoas acolhidas na Igreja Assembleia de Deus de Madureira e 37 na Escola Leonor Pacheco, Rua de Palha, 54 na Escola Municipal Firmino Alves, no Bairro de Fátima, e 11 na Igreja Santa Gema, na Rua da Bananeira. Em todos os locais, serão distribuídos alimentos, água e colchonetes de acordo com a necessidade de cada um.