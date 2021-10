Prefeitura oferece vários serviços nesta quarta-feira para comemorar 206 anos de Ferradas

A Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias e órgãos públicos municipais, vai oferecer diversos serviços nesta quarta-feira, a partir das 7 horas, para comemorar os 206 anos do distrito de Ferradas. A programação se inicia com um Aulão Funcional, ministrado pelo professor Danilo Cezar.

Em seguida haverá o Funciofut (Funcional com Futebol para Crianças) e brincadeiras e jogos recreativos, também sob a coordenação da Secretaria de Esportes e Lazer. A partir das 9 horas, em seis estandes montados na Praça Jorge Amado, começam os atendimentos pelas demais secretarias municipais.

A data será marcada por um dia inteiro de festividades e fornecimento de serviços mobilizando os moradores, a exemplo da distribuição de 700 mudas de frutíferas (açaí, cupuaçu e goiaba paluma) e essenciais florestais (Ipê amarelo, etc.) pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente (Seagrima). Uma equipe de agrônomos e técnicos em agropecuária da Seagrima vai dar as orientações de plantio e manejo.

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) vai fazer o atendimento com assistentes sociais e psicólogos, além de promover a inclusão e atualização do cadastro único (CadÚnico), Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e orientação sobre programas sociais. Também vai cadastrar para o ID Jovem e fornecer serviços de manicure e cabeleireiro e lançar o Programa Micro-ônibus nos bairros.

A Secretaria Municipal de Saúde vai fazer a aferição de pressão arterial (PA), testes de glicemia, orientações sobre o autoexame de mamas e panfletagem sobre a prevenção do câncer serão também oferecidos. Por meio do Centro de Referência em Prevenção, Assistência e Tratamento (Cerpat) serão executados testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis e Educação em Saúde.

Microempreendedores individuais (MEI) serão orientados pelos técnicos da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (Sicer) sobre a formalização ou atendimento, enquanto a assistência jurídica será oferecida pela Secretaria de Governo, por meio do Procon e da Assessoria Jurídica Especializada.

A Fundação Marimbeta – Sítios da Integração da Criança e do Adolescente fará apresentações de dança, a partir das 14 horas, seguido da Fala do Escritor Ferradense, com Gustavo Fernando Veloso Meneses, autor do livro “Ferradas: Um Capítulo na História do Brasil”, editado pela Via Litterarum.

Haverá apresentação de Capoeira, Certificação de Reconhecimento para pessoas que residem ou residiam em Ferradas e fala do presidente Valter Silva. Às 15h45min, acontece a apresentação de voz e violão com o cantor Carlos Santana.

Missa em Ação de Graças pelo aniversário de 206 da antiga Vila Imperial Dom Pedro de Alcântara (Dom Pedro II), oficiada pelo padre Roberto dos Santos, pároco da igreja Nossa Senhora da Conceição de Ferradas, às 17 horas. A partir das 18, a programação será executada pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). A apresentação do Hino Nacional e Monólogo, a cargo de um representante da Secretaria Municipal de Educação.

Em seguida, fala o presidente de FICC, Aldo Rebouças, e o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), que vai assinar Ordens de Serviço para as obras de construção de quadra de areia e do Espaço Comunitário, exibição de vídeo institucional e homenagens.

O Bairro de Ferradas nasceu no século XIX como um aldeamento dos índios Guerens, Camacans e Pataxós e de outras tribos no sul da Bahia, depois de ressocializados no período imperial por Dom Pedro II. A localidade concentra a riqueza cultural, econômica e social grapiúna, com traços singulares de sua gente, casario e traços históricos importantes do desbravamento regional.