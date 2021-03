Prefeitura prepara área para Hospital de Campanha em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, está executando a terraplanagem e escavação de uma área de 700 mil metros quadrados onde será instalado o Hospital de Campanha para pacientes Covid-19. O terreno fica anexo ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, no Loteamento Nossa Senhora das Graças.

Na manhã desta segunda-feira, dia 8, o prefeito Augusto Castro fiscalizou as obras que terão andamento com a montagem das estruturas, concretagem do piso e montagem dos equipamentos.

A visita ao terreno contou com a presença dos secretários de Infraestrutura, Almir Melo Jr; e de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara Pellegrini,; do superintendente de Serviços Públicos, Francisco de Sousa Neto. O diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, Eduardo Kovalski Neto, e uma equipe de médicos do Hospital de Base, também acompanhou os prefeitos.

Augusto Castro estima que as obras da unidade devem ser concluídas até o dia 23 de março, caso não haja intercorrências. A estrutura do Hospital de Campanha segundo o prefeito contará com 20 leitos clínicos e 15 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com capacidade para aliviar a pressão sobre a UPA 24 Horas, do Bairro Monte Cristo, e dos hospitais.

Ele será administrado por uma empresa particular, que ainda será definida pelo município. O Hospital de Campanha é um avanço para Itabuna no tratamento de pacientes com a Covid-19. “No Hospital de Base, por exemplo, estamos com 100% de ocupação”, alertou o presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna.

O médico Eduardo Kovalski Neto reforçou a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde para que as pessoas façam a higienização das mãos com sabão, usem máscaras e álcool gel e só saiam de casa se for estritamente necessário e evitem aglomerações.