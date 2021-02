Prefeitura promove encontro para reativar a Comissão de Combate à Covid-19 em Itabuna

Num encontro no Teatro Municipal Candinha Dórea, na noite de quarta-feira, dia 3, a Prefeitura de Itabuna selou a reativação da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19. O objetivo do Governo Municipal é fazer um planejamento para reduzir o número de ocorrências da doença na cidade.

A reunião foi mediada pela secretária de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, que destacou a importância do envolvimento da sociedade para combater a disseminação do vírus da Covid-19. “A Comissão não pode ser unilateral. Por isso, precisamos do apoio de todos segmentos para evitar que o cenário piore”, disse.

No final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 300 novos casos, em Itabuna. Lívia adiantou que a Secretaria vai adquirir testes de antígeno para a Covid-19, que é executado da mesma forma que o RT- PCR, mas com uma precisão ainda maior.

Durante o encontro, integrantes de entidades, entre elas, Conselho Municipal de Saúde, Movimento Sul da Bahia em Ação, além do Núcleo Territorial de Educação, declaram apoio irrestrito às medidas que vierem ser adotadas pelo município.

A coordenadora do NTE, afirmou que a rede estadual de ensino vai seguir todos as medidas de biossegurança para evitar a disseminação do vírus. “Já estabelecemos protocolos, como o distanciamento nas salas, instalação de pias, dispensadores de álcool e já preparamos retorno híbrido, onde parte da aula será presencial e outra remota” afirmou.

O Presidente da Fasi, Eduardo Kovalski Neto, disse que a segunda onda não chegou com força em Itabuna, mas que é preciso combater o vírus. “Hoje temos 20 leitos de UTI Covid e 10 para enfermaria (clínicos), com uma ocupação de quase cem por cento” relatou.

O infectologista Fernando Romero frisou que a chegada das vacinas representa esperança no combate ao novo coronavírus, mas defendeu que é preciso fortalecer as ações. “É necessário, inclusive otimizar o protocolo de atendimento”, disse.

Entre as medidas para conter a proliferação do vírus é impedir as aglomerações na cidade. Por isso, a secretária de Segurança e Ordem Pública, Mariana Alcântara, falou que pretende lançar a operação Sossego, na próxima segunda-feira, dia 8, para combater a poluição sonora. “Vamos fiscalizar sons abusivos e remover aparelhos”, disse.

O trabalho vai reunir a Guarda Civil Municipal, secretarias de Transportes e Trânsito e Indústria e Comércio, Emprego e Renda, Ministério Público estadual e Polícias Militar Civil.

O encontro teve a participação do presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (Fasi), Eduardo Kovalski Neto, que coordena a Comissão; do infectologista Fernando Romero; dos secretários de Governo, Josué Brandão Júnior; de Segurança e Ordem Pública, Mariana Alcântara; de Transportes e Trânsito, Thales Rodrigue da Silva; e do coordenador-geral de Comunicação, Afonso Dantas.