Prefeitura prorroga inscrições para vagas de estágio nas escolas municipais de Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal da Educação (Seduc), prorrogou até a próxima quarta-feira, dia 9, as inscrições para contrato de estagiários que vão atuar nas unidades escolares do município.

Os currículos dos candidatos podem ser entregues na sede da Seduc, na Rua Francisco Silva Rocha, nº 100 – transversal da Avenida do Cinquentenário – 2º andar – ao lado do prédio do Cebrac.

“Fizemos a extensão da entrega dos currículos, devido aos que já foram avaliados e à quantidade de vagas para as determinadas áreas”, afirmou a secretária municipal da Educação, Janaína Araújo (foto).

Estudantes com idade a partir dos 17 anos podem integrar o processo seletivo. O estágio exige que os candidatos sejam alunos de Psicologia, Pedagogia, Técnico em Enfermagem, Educação Física, ou cursem o ensino médio. “Alguns dos selecionados vão estagiar nas creches. Por isso, a importância do curso de Técnico em Enfermagem”, esclareceu Janaína.

Para efetuar a inscrição são necessários: o currículo, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade. Atualmente, 13 escolas da Rede Municipal de Ensino já voltaram às aulas 100% presenciais, enquanto outras vão retornar gradualmente.