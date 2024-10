Prefeitura prossegue com a operação de limpeza e remoção de lixo eleitoral em Itabuna

Na segunda e terça-feira, dias 7 e 8, cerca de 230 toneladas de lixo eleitoral foram removidos das avenidas e ruas do centro e bairros de Itabuna com a operação liderada pelo Departamento de Limpeza Pública da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Para dar conta de todo o trabalho foram necessários dois turnos de varrição e coleta.

Segundo o diretor do Departamento Limpeza Pública, Lázaro Pellegrini, foram mobilizados 70 operários da Prefeitura mais 174 homens e mulheres da Biosanear, dos quais 110 exclusivos na varrição, com o suporte de duas retroescavadeiras, dois motoscoletoras e nove caminhões compactadores e quatro caçambas

Na segunda-feira, foram alcançadas áreas nas proximidades do Centro de Integração Social (CISO), no Fátima, Complexo Integrado de Educação Básica, Profissional e Tecnológica (CIEBTEC), no São Caetano, Praça José de Almeida Alcântara (Jardim do Ó e entorno), avenidas Princesa Isabel, Aziz Maron, Amélia Amado e entorno, Colégio Garrastazu Médici, Ação Fraternal de Itabuna, Faculdade UNEX, à noite.

Ainda, Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, no Lomanto, Rua Campo Verde e Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC) Jorge Amado, no Sarinha Alcântara, Praça Alice Monteiro, no Santo Antônio. “Demos atenção aos pontos mais críticos no primeiro dia da ação”, explicou Pellegrini.

Nesta terça-feira, as equipes da Prefeitura de Itabuna e da Biosanear farão revisões nas avenidas José Soares Pinheiro e Manoel Chaves, no CAIC Jorge Amado, Rua Floresta, no São Caetano, Centro Integrado Oscar Marinho Falcão (CIOMF), no Santo Antônio, e em ruas dos bairros Califórnia e Fátima. As ações também serão estendidas às avenidas Fernando Gomes Oliveira e Bionor Rebouças, proximidades da Maternidade Otaciana Pinto, Arena Beira-Rio e na Rua Dalila Paganelli, centro.

“Há empenho de nossas equipes em remover toda a sujeira causada pelo despejo ilegal de santinhos na madrugada de domingo. De nada adiantaram as recomendações que fizemos para que esta ação nefasta fosse evitada. Mas, certamente, até o final de semana vamos conseguir normalizar a varrição e a coleta de lixo em toda a cidade”, concluiu Lázaro Pellegrini.