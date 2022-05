Prefeitura prossegue obras de recuperação de quadras esportivas de Itabuna

A quadra esportiva do Banco Raso, está com obras de requalificação em andamento. A iniciativa é Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL). Pelo projeto, o equipamento vai ganhar piso, alambrado, iluminação e arquibancada novas .

“A quadra será poliesportiva, porque antes somente era usada para futsal. Agora, o espaço será aberto também para basquete, handebol e vôlei”, informou o secretário de Esporte e Lazer, Maico Franco. Segundo ele, o trabalho da prefeitura para alavancar o esporte, será realizado ainda nas imediações do Mangabinha, ao lado da quadra de areia.

“ O local vai passar pela mesma requalificação, tão logo haja a conclusão da quadra do Banco Raso”, disse. Ele acrescenta que há uma parceria com o Governo do Estado para Itabuna ganhar duas areninhas, ou seja, campos society.

As areninhas serão construídas onde hoje é o campo de areia na Avenida Fernando Cordier e na antiga feira livre do Bairro da Conceição. “ s campos foram anunciados na semana passada pelo Governo da Bahia e terão grama sintética, alambrado e iluminação”, afirmou o secretário de Esporte.

Na mesma solenidade em que o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães anunciou as obras das areninha, ele informou que até o final deste mês estaria pronta a Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso que passa por obras de requalificação.

INTERBAIRROS

O secretário de Esporte e Lazer informou que o Campeonato Interbairros de Futebol 2022 ainda não tem data para acontecer. No entanto, a requalificação nos campos de várzea, onde os jogos acontecem será executada em parceria com a Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB).

“ As melhorias serão feitas 20 dias antes do início da competição. Os campos precisam ser roçados e as traves pintadas” adiantou o secretário de Esporte e Lazer, Maico Franco.