Prefeitura prossegue vistoriando a frota de táxis de Itabuna no pátio da SETTRAN

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN), prossegue até o dia 11 de abril vistoriando a frota de táxis, procedimento que acontece a cada ano. O trabalho conta com a parceria com o Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem e Transporte (SEST/SENAT), INSS e 4° Batalhão de Bombeiros Militar, que prestaram noções de primeiros-socorros aos permissionários no curso de capacitação e outras orientações.

De acordo com o diretor de Transportes da SETTRAN, Whelington Santana, a vistoria anual está sendo realizada em três etapas, envolvendo o curso de capacitação ministrado pela Diretoria de Educação para o Trânsito e pelos socorristas do Corpo de Bombeiros.

Ele diss ainda que proprietários ou motoristas de táxis que ainda não tenham comparecido à vistoria ou tiver qualquer pendência poderão pedir prazo, comparecendo à SETTRAN para que tenham prazo de 15 dias para regularizar sua situação documental pessoal ou do veículo.

A segunda fase avalia a documentação atualizada do motorista ou dono do veículo (CNH, RG, etc.), comprovação de quitação tributária e de propriedade do veículo automotor. No veículo, serão fiscalizados: parte estrutural, higienização, cintos de segurança e faróis pelos Agentes de Fiscalização da SETTRAN.

Pelo cronograma, as vistorias, entre 8 e 14 horas, no estacionamento da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN) na Rua Jorge Amado, no Bairro Lomanto na ordem: 27/03 – T0101 a T0150; 30/03 – T0151 a T0200.

No dia 1º de abril: T0201 a T0250; 2/04 – T251 a T0300; 3/04 – T0301 a T0350; 4/04 – T0351 a T0400; 7/04 – T0401 a T0450; 8/04 – T0451 a T0500; 9/04 – T0501 a T0550; 10/04 – T0551 a T0600; e 11/04 – T0601 a T0667. As vistorias acontecerão sempre entre 8 e 14 horas.