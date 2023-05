Prefeitura realizará no sábado em Itabuna a 3ª edição do Pedal Ecológico 2023

Prefeitura de Itabuna vai arrecadar no sábado, dia 3, rações para cães e gatos que serão doadas para ONGs protetoras de animais durante o processo de inscrição para a 3ª edição do Pedal Ecológico 2023 que acontece naquele dia, com concentração no Jardim do Ó (Praça José de Almeida Alcântara, às 8 horas.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente SEAGRIMA) o evento integra a programação do Dia Mundial do Meio Ambiente, que transcorre em 5 de Junho e que neste ano tem como tema “Bem-Estar animal e logística reversa”, segundo o secretário Moacir Smith Lima.

É importante lembrar que o 3º Pedal Ecológico tem como tema “Faça sua boa ação doando amor em forma de ração” e contará com a participação de ciclistas e grupos de pedal da cidade.

Para participar, basta levar 1kg de ração para cães ou gatos, no mínimo, ou ainda, kits de produtos de limpeza. Cada pessoa inscrita ganhará uma camisa do evento. O encerramento da atividade ciclística será na Praça José Bastos, no centro da cidade.