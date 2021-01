Prefeitura recolhe toneladas de lixo no semianel rodoviário e entorno do Hospital de Base

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, prossegue o faxinaço em toda a cidade cumprindo determinação do prefeito Augusto Castro. A ação de limpeza teve início dia 4 de janeiro, tendo sido recolhidos até hoje, dia 26, no perímetro urbano mais de 700 toneladas de lixo e de entulhos.

O trabalho vem sendo acompanhado pelo secretário Almir Melo Jr. Para se ter ideia, no entorno do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, no Loteamento Nossa Senhora das Graças, as equipes de limpeza da Superintendência recolheram duas caçambas de lixo e de entulhos.

O superintendente de Serviços Urbanos, Francisco de Souza Lino Filho, disse que uma das áreas mais críticas da cidade fica às margens do semianel rodoviário, que interliga as rodovias BR-101 e BR-415. Embora no local tenha sido retirada toneladas de lixo há descarte irregular de lixo e entulhos diariamente, o que deve ser coibido.

“O problema é que tão logo a limpeza é executada, as pessoas que moram próximas ao local, começam a jogam lixo novamente, mesmo com a coleta sendo feita regulamente”, afirma. Souza também diz ainda que existem outras 46 áreas chamadas de pontos viciados que serão combatidos.

Segundo o superintendente, nada justifica uma ação dessa natureza, porque o serviço de coleta domiciliar é feito todos os dias e a empresa prestadora do serviço também faz o recolhimento de entulhos.

É necessário que as pessoas observem os horários de coleta domiciliar de lixo em cada bairro para que coloquem o lixo doméstico quando o caminhão coletor estiver próximo de passar. “O município faz sua parte. Se a comunidade fizer também a sua, podemos evitar muitos tipos de doenças provocadas por insetos e animais peçonhentos, além de ters uma cidade limpa, bonita e boa para se viver”, finaliza