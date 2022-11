Prefeitura retira 60 toneladas de entulho em Itabuna em apenas um dia

A Prefeitura de Itabuna segue firme na luta pela eliminação de pontos considerados viciados, onde algumas pessoas insistem no descarte inadequado de entulhos e lixo. Um desses locais é no semi-anel rodoviário.

Na quinta-feira, dia 10, o Departamento de Limpeza Pública da Superintendência de Serviços Públicos trabalhou durante todo o dia para a remoção de cerca de 60 toneladas de entulhos e lixo. O trabalho foi executado por uma equipe integrada por 10 homens, com o suporte de uma retroescavadeira e três caçambas que transferiram o material para o aterro sanitário.

O diretor do Departamento de Limpeza Pública, Lázaro Pelegrini, informou que semanalmente são retiradas toneladas de produtos descartados irregularmente das margens do semi-anel e de outras localidades. “Todo o esforço da Prefeitura é para manter um serviço de limpeza pública de qualidade. Mas, as pessoas físicas e até empresas ainda insistem em transformar espaços públicos em lixões”, lamentou.

“Se a gente quiser garantir uma cidade limpa e livre de possíveis focos de roedores, mosquitos e vetores de vários tipos de doenças, é preciso a conscientização e a participação de todo. É fundamental que tenhamos ajuda nessa missão que traz benefícios para população”, destacou o diretor.

Desde o início da gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), o número de pontos viciados vem sendo, gradativamente, reduzido. Dos 128 contabilizados nos últimos dois anos, mais da metade já foi eliminada, mas ainda restam 52 locais para serem eliminados.

“Não vamos desistir da remoção do material descartável nem no trabalho de conscientização junto a comunidade que é que mais se beneficia com uma cidade limpa, segura e com mais espaços verdes”, reforçou.

O superintendente de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Francisco de Sousa Lino Filho, também comemora a adesão de mais moradores ao projeto de transformar pontos viciados em áreas verdes. Ele aproveita para pedir a colaboração da população nessa árdua tarefa de manter a cidade limpa.

Sousa Lino lembra que existem equipes de manutenção da Prefeitura que trabalham diariamente, seja no serviço de tapa-buracos, recapeamento asfáltico, roçagem, poda de árvores, limpeza de praças e vias públicas, além da coleta de lixo domiciliar que é regular nos bairros e áreas centrais, através da empresa Biosanear.