Prefeitura se organiza para implantar a Zona Azul em Itabuna

Consumidores, comerciantes, motoristas e motociclistas que transitam pela as principais vias do centro cidade e sofrem à procura por vagas de estacionamento, podem respirar aliviados. A Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Transportes e Trânsito (SETTRAN) começou a traçar ações para a implantação no município do sistema rotativo denominado Zona Azul.

Segundo o titular da SETTRAN, Thales Silva, após a homologação da TecGold, a empresa deve iniciar em breve a contratação pessoal e a implantação, além do controle e operação dos serviços da Zona Azul.

Ele explicou que os próximos passos se concentram no treinamento para que seja iniciada a execução dos serviços como: sinalização de estacionamento rotativo, sinalização vertical e horizontal, com pinturas e a demarcação das vagas. O serviço pode durar até dois meses.

Além disso, será necessária a implantação de placas informativas contendo horários, limites de tempo e valor da taxa a ser cobradas para veículos, motocicletas e caçambas de entulhos.

O secretário Thales Silva destacou a administração do prefeito Augusto Castro (PSD) cumpre o compromisso em relação ao estacionamento rotativo. Ele reforçou que Itabuna é um polo comercial que recebe cerca de 100 mil veículos flutuantes diariamente, além de ter uma frota de mais de 95 mil veículos automotores, exceto motocicletas e motonetas.

A implantação do sistema Zona Azul facilita a organização, a fluidez do trânsito e fortalecerá ainda mais o comércio e o setor de serviços. “Com a instalação da empresa que operará o sistema de estacionamento rotativo, teremos a garantia de que o comércio será fortalecido e mais seguro, com as vagas de estacionamentos” acrescentou.

As principais vias onde serão implantadas vagas do sistema Zona Azul, inicialmente serão: avenidas Cinquentenário, Amélia Amado, Inácio Tosta e Firmino Alves e seus respectivos entornos, na área central da cidade.

O sistema Zona Azul poderá ser ampliado para alguns bairros comerciais, como São Caetano, Santo Antônio e Califórnia, ou seja, os bairros onde o comércio é mais pujante deve ser garantido estacionamento aos consumidores e comerciantes.