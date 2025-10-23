Prefeituras de Itabuna e Ilhéus realizam ação conjunta para retirada de baronesas do Rio Cachoeira

As prefeituras de Itabuna e Ilhéus, com o apoio da CVR Costa do Cacau, se uniram para evitar que as baronesas do Rio Cachoeira chegassem às praias ilheenses. Nos próximos dias, cerca de 800 toneladas de baronesas serão retiradas do leito do rio e destinadas ao aterro sanitário da CVR, localizado às margens da rodovia Jorge Amado, sem custos para os dois municípios, que já depositam seus resíduos na área, que atende as diretrizes do Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES.

A secretária de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), Sônia Fontes, explica que “estamos buscando uma solução emergencial, atuando de forma conjunta para que as baronesas sejam retiradas nas proximidades na barragem, onde estão sendo iniciadas as obras da nova ponte, ligando o bairro Conceição ao Centro da cidade. As plantas serão colocadas em caçambas cedidas pelas duas prefeituras e levadas para o aterro”. “No verão passado tivemos grandes prejuízos com a retirada das baronesas das praias, com impacto negativo no turismo. Essa parceria com a Prefeitura de Itabuna e a CVR é muito importante, para sanar um problema comum e contribuir com a conservação ambiental do Rio Cachoeira e a preservação do sistema marinho”, afirma o secretário de Serviços Urbanos de Ilhéus, Carlos Machado.

Angélica Tomazzini, coordenadora socioambiental da CVR, destaca que “a empresa tem o propósito de transformar vidas através do desenvolvimento sustentável, por meio de ações que promovam a sustentabilidade e a preservação dos nossos recursos naturais. Ficamos muito satisfeitos em colaborar com as prefeituras de Itabuna e Ilhéus nessa operação conjunta, oferecendo uma destinação ambientalmente adequada para as plantas, dentro dos parâmetros técnicos e legais”.