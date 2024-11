Premiação do Projeto Lápis na Mão 2024 aconteceu na Uesc

O auditório do Centro de Cultura da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) recebeu caravanas de escolas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio de diversos municípios das regiões Sul e Extremo Sul da Bahia, na tarde de terça-feira, dia 26 de novembro, para a solenidade festiva de premiação do Projeto Lápis na Mão 2024. O evento reuniu educadores e estudantes motivados pelo incentivo à leitura, à escrita, às artes e à cidadania.

Em sua 14ª edição, o Lápis na Mão tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da educação nas regiões sul e extremo sul da Bahia, sendo parte do calendário pedagógico de diversas escolas, nas redes pública e privada de ensino. Promovido pela TV Santa Cruz, em parceria com a Uesc, este ano o projeto contou com o patrocínio do Governo do Estado e da Rota Transportes.

Na oportunidade, o reitor da Uesc, Alessandro Fernandes, parabenizou aos organizadores do projeto e agradeceu à equipe da Universidade que dá o suporte para a realização do concurso, através do Proler – Programa de Incentivo a Leitura, Editus e do Laboratório de Redação do Departamento de Letras e Artes (DLA). Estiveram presentes também, o vice-reitor Maurício Moreau, as professoras Glória de Fátima Santos e Camila Gusmão, entre outros.

Caravanas de várias escolas promoveram um evento cheio de entusiasmo, além das apresentações do grupo teatral Abrakadabra, de Ilhéus e da escola de balé Tchu & Cia, de Itabuna, e a animação do personagem Rotinha.

Premiados – O Projeto Lápis na Mão premia os três primeiros classificados nas seguintes categorias: Desenho (infantil e fundamental I); Redação (fundamental II, ensino médio e EJA), Contadores de história (pessoas acima de 60 anos) e Escola Cidadã (instituições de ensino).

Os vencedores este ano foram: Escola Cidadã – Escola Municipal Jardelina Azevedo Leal, de Salobrinho (Ilhéus); Contadores de História – Dejanira Maria, da Escola Municipal de Juerana (Ilhéus); Desenho Infantil – Maria Eduarda dos Santos Silva, da Escola Municipal Anísio Teixeira, de Una; Desenho Fundamental I – Kamila Santos Chiles, da Escola Municipal de Juerana; Redação Ensino Fundamental II – Carolyna Yebara da Silva; Redação Ensino Médio – Giullia Luíza Araújo Barbosa – Colégio Adventista de Itabuna; Redação EJA – Rodrigo Oliveira dos Santos – Colégio Estadual Valdelice Pinheiro, de Itabuna.