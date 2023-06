Prêmio Boas Práticas recebe inscrições até julho

Servidores da Secretaria da Segurança Pública poderão concorrer na 11ª edição do Prêmio Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público, promovido pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia para reconhecer as iniciativas que promovam a melhoria na qualidade do serviço à sociedade. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 22 de Julho.

Os projetos inscritos vão concorrer a uma premiação de R$ 32 mil, pagos às 10 melhores iniciativas. O prêmio é aberto para servidores e grupos de servidores, ocupantes de cargo comissionado ou Reda ligados ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública.