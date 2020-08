Prêmio da Lotofácil da Independência está estimado em R$ 120 milhões

A Lotofácil da Independência, concurso comemorativo que ocorre anualmente na Semana da Pátria (7 de setembro), data em que o Brasil comemora sua independência, vai sortear em 2020 o magnífico prêmio R$ 120 milhões, o maior já pago na história dessa loteria, incluindo edições regulares e especiais.



Esta é a nona edição do sorteio especial da Independência que, assim como as outras modalidade comemorativas que incluem Dupla Sena de Páscoa, Quina de São João e Mega da Virada, paga valores muito altos e não acumula o prêmio principal para os próximos concursos.



As apostas para o concurso da Lotofácil da Independência estão disponíveis desde o final de julho. A tendência é que, com proximidade da data do sorteio, a modalidade atraia cada vez mais apostadores, uma vez que a loteria comemorativa já faz parte da cultura dos brasileiros.



Este ano, o sorteio da Lotofácil da Independência, concurso nº 2030, será realizado no dia 12 de setembro (sábado), às 20 horas (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (Capital).



Como jogar na Lotofácil da Independência?

Para realizar as apostas na Lotofácil especial da Independência basta escolher no volante de 15 a 20 números, entre os 25 da cartela. O preço de uma aposta simples de 15 dezenas é R$ 2,50 e, da máxima, com 20 números, custa R$ 38.760.



Os apostadores podem optar pela “Surpresinha” que, como o próprio nome sugere, é um bilhete composto por dezenas escolhidas pelo sistema, as quais serão conhecidas apenas depois de fechada a compra.



O prêmio principal da Lotofácil da Independência é pago para quem acertar as 15 dezenas. Caso não haja vencedor(es), como já foi citado acima, o valor não acumula e será destinado às faixas seguintes, no caso os acertadores de 14, 13, 12 ou 11 números. Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas de todo o Brasil, no horário comercial.



Apostas online



Os jogos da Lotofácil comemorativa da Independência também podem ser feitos nos portais de loteria da Internet, a partir de um desktop ou dispositivo móvel. Essa opção, além de confortável e prática, vai de encontro às recomendações de manter o distanciamento social indicadas para conter a pandemia do novo coronavírus.



Para apostar virtualmente, o sistema de marcação das dezenas é o mesmo, basta que o apostador acesse o seu site preferido na Web, escolha os números da sua preferência e coloque o jogo no carrinho de compras. É permitido também incluir outras modalidades no mesmo carrinho, completando o valor mínimo de R$ 30 para fechar a compra. O pagamento pode ser realizado com cartão de crédito.



Bolões



Os bolões também são ótimas opções para jogar na Lotofácil da Independência, pois permitem que o apostador adquira cotas de jogos mais caros que, obviamente, têm maior probabilidade de acerto. Essa alternativa pode ser encontrada nas lotéricas ou então nos bolões dos sites de apostas da Internet. Para os fãs de loteria mais dedicados, é possível organizar bolões entre amigos, familiares ou colegas de trabalho. O número de cotas permitidas varia entre duas e 35.



Lotofácil da Independência: quando foi criada



A edição comemorativa da Independência é o sorteio anual da Lotofácil, loteria já existente no Brasil. O primeiro concurso especial, de nº 800, ocorreu em 6 de setembro de 2012. Este ano a Lotofácil da Independência realizará o seu nono concurso.



A data do sorteio foi escolhida para comemorar a Independência do Brasil, declarada em 7 de setembro de 1822 por D. Pedro I, quando o País deixou de ser colônia de Portugal e organizou-se como uma monarquia, sob a regência do próprio Pedro I.

Último sorteio



O último sorteio da Lotofácil da Independência pagou R$ 99,5 milhões, para 33 acertadores dos 15 números. Realizado no dia 6 de setembro de 2019, o prêmio do concurso nº 1861 foi, até o momento, o maior já sorteado pela modalidade. Para reforçar a informação sobre os bolões, entre as 33 apostas vencedoras do concurso do ano passado, 15 foram provenientes de bolões.



A Lotofácil passou por uma mudança recente. Os sorteios, que anteriormente previam apostas com até 18 dezenas, agora permitem a escolha de 20 dezenas, entre as 25 da cartela. Essa mudança é válida tanto para a modalidade regular como para o sorteio especial da Independência. Os concursos regulares da Lotofácil também passaram a ser realizados seis vezes na semana, de segunda-feira a sábado. Antes essa loteria contava somente com três sorteios semanais. A portaria que alterou o regulamento da Lotofácil foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 24 de junho de 2020.