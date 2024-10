Prêmio IDEB reconhece escolas da rede estadual da Bahia pelo avanço na qualidade da Educação

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou, no Diário Oficial desta terça-feira (1°), o resultado preliminar da primeira edição do Prêmio IDEB. Criado em 2023, o prêmio visa reconhecer escolas estaduais e Núcleos Territoriais de Educação (NTEs) que alcançaram ou superaram as metas estabelecidas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Ao todo, 243 unidades escolares, distribuídas entre os 27 NTEs, serão premiadas por seus avanços na proficiência e no fluxo. A lista completa das escolas selecionadas está disponível no Portal da Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Instituído pelo Edital SEC nº 13/2023, o prêmio totaliza R$ 10 milhões em recursos, dos quais R$ 500 mil serão divididos igualmente entre os NTEs com, pelo menos, uma escola que tenha cumprido a meta do IDEB. As escolas que atingiram suas metas receberão, juntas, R$ 9,5 milhões, repartidos de maneira igualitária. Deste montante, 40% serão destinados a iniciativas propostas pelos professores, como participação em eventos educacionais e execução de projetos. Os outros 60% serão investidos em melhorias de infraestrutura tecnológica e aquisição de equipamentos e mobiliário.

“Este prêmio é um reflexo do esforço contínuo que temos feito para garantir uma educação pública de qualidade. As escolas premiadas demonstram que, com investimentos adequados e o empenho de toda a comunidade escolar, é possível superar desafios e alcançar resultados excepcionais. Destinar parte dos recursos diretamente para projetos educacionais propostos pelos docentes reforça nosso compromisso em reconhecer o papel fundamental que eles desempenham no processo de ensino e aprendizagem”, destacou a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito.

Entre as escolas premiadas, se destacam aquelas que, além de superarem suas metas, implementaram práticas pedagógicas inovadoras. Este avanço reflete o conjunto de ações promovidas pela SEC, como melhorias na infraestrutura escolar; fortalecimento dos programas de alimentação e transporte escolar; expansão do Bolsa Presença; e uso da Plataforma Plurall para avaliações, além de suporte pedagógico e recursos tecnológicos. Visitas técnicas com planos de intervenção também foram fundamentais para o crescimento do IDEB nessas unidades.

Após a publicação dos resultados preliminares, escolas e NTEs que não foram selecionados poderão interpor recurso administrativo entre os dias 2 e 3 de outubro, caso julguem necessário. Os recursos devem ser enviados, exclusivamente, para o e-mail [email protected]. A divulgação do resultado final, após análise dos recursos e possíveis ajustes, está prevista para o dia 10 de outubro.