Prêmio para personalidades e espaços de cultura em Itabuna

Como celeiro de arte, Itabuna premia nomes cujo trabalho é reconhecido no município e em toda a região. A honraria “Trajetórias Culturais” será oferecida pela Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais, na tarde desta segunda-feira (21), a partir das 16 horas, na sede da entidade.

A lista de 16 homenageados, junto com espaços e manifestações tradicionais, inclui o baterista Sabará Drums, Caboclo Alencar do ABC da Noite, o artesão Souza, professora Zelia Lessa, Mestre Alfredo capoeirista, Mãe Wanda do Terreiro Ilè Axé Oyá Funké, Gerisnau cigano, Palhaço Charles, Ponto de Leitura Semear, Dicinho da Ninho da Música, Café Pomar, Cantina Tico-Tico, professor Ruy Póvoas, do Terreiro Ilé Axé Ijexá Orixá Olufon, além dos blocos “Maria Rosa”, “Casados I… Responsáveis e “Dezcasados”.

Referendado pela Lei Aldir Blanc, o prêmio exalta a história dos tantos artistas que contribuem para manter sólida a cultura da terra grapiúna. A presidente do Conselho de Políticas Culturais, Bruna Setenta, lembra que a iniciativa preserva a história e a memória locais, fortalecendo o sentimento de identidade e de pertencimento. “Por meio de um diploma de reconhecimento e da premiação em dinheiro, reconhecemos aqueles que tanto contribuíram para a preservação das nossas manifestações culturais”, declara. (Com informações do blog Ipolítica)