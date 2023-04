Prêmio Sebrae de Jornalismo está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 10º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ). Com tema central “A importância dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país”, a premiação contempla quatro categorias principais na edição estadual (Áudio, Texto, Vídeo e Foto). Na etapa nacional, este ano, as matérias poderão concorrer ainda ao prêmio especial, caso abordem a temática do empreendedorismo social. As inscrições podem ser feitas de forma rápida e fácil pelo site www.premiosebraejornalismo.com.br.

O jornalista responsável pela Agência Sebrae de Notícias (ASN) Bahia, Pedro Soledade, evidencia o potencial inspirador e transformador das reportagens inscritas no PSJ. “Mais que uma premiação, o Sebrae há 10 edições valoriza, reconhece e fortalece o jornalismo parceiro do empreendedorismo e dos pequenos negócios, trazendo pautas que impactam positivamente neste universo que responde por cerca de 98% do tecido empresarial do país e da Bahia”, afirmou.

O PSJ se tornou referência no fomento ao jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil. Na 9ª edição, realizada em 2022, o prêmio recebeu mais de 1,1 mil inscrições de todo o Brasil e premiou 86 trabalhos já na primeira etapa, que ocorreu em 21 estados, além de prestigiar os vencedores nacionais. A Bahia foi o estado do Norte/Nordeste com o maior número de trabalhos inscritos, totalizando 62 nas quatro categorias.

Podem concorrer matérias veiculadas de 1º de julho de 2022 a 4 de junho de 2023, assim como podcasts e vídeos veiculados em plataformas digitais nesse mesmo período. O prazo para se inscrever vai até 5 de junho. Confira informações detalhadas abaixo.

• Quatro categorias na Etapa Bahia: Jornalismo em Texto, Jornalismo em Áudio, Jornalismo em Vídeo e Fotojornalismo.

• Há premiações especiais na Edição Nacional: Empreendedorismo Social e Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo (concorrem os vencedores de cada categoria).

• Inscrições até 5 de junho de 2023.

• Período de veiculação dos conteúdos que podem concorrer: 1º de julho de 2022 a 4 de junho de 2023.

• Temas sugeridos: empreendedorismo, produtividade e competitividade, inovação e startups, inclusão produtiva e sustentabilidade, transformação digital, políticas públicas e legislação, acesso a crédito, e empreendedorismo social.

• Inscreva-se: www.premiosebraejornalismo.com.br

Premiação especial

Os conteúdos sobre empreendedorismo social devem abordar o tema retratando negócios que buscam solucionar ou minimizar problemas sociais ou locais por meio de produtos e serviços. Mostrar histórias inspiradoras, os desafios desse tipo de empreendedorismo, bem como seus impactos, também é uma forma de tratar do tema.