Presa dupla envolvida com homicídio e tráfico em Porto Seguro

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (26), por policiais da Delegacia Territorial de Porto Seguro após a deflagração da Operação Boqueirão, no bairro Frei Calixto. A ação é de combate a homicídios e tráfico de drogas na região. Com eles foram encontrados 17 buchas de maconha e 75 pedras de crack.

A dupla é apontada pelo homicídio de Gabriel Sales Guimarães, ocorrido em março deste ano, na Rua da Mata. “A motivação do crime é a disputa do tráfico de drogas. Ainda realizamos cinco mandados de busca e apreensão e o material ajudará na identificação de mais envolvidos no grupo criminoso”, explicou o coordenador da 23ª Coorpin/Eunápolis, delegado Paulo Henrique de Oliveira.

Os dois foram levados para a unidade policial, onde tiveram o mandado de prisão cumprido e foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles seguem custodiados à disposição do Poder Judiciário. A operação contou com o apoio operacional da Polícia Militar.