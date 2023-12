Presente de Natal por até R$ 150: confira opções do Boticário

Para celebrar a data mais afetuosa do ano, espalhando encantamento e alegria do Natal, o Boticário preparou uma seleção de kits presenteáveis que vão reforçar todo o amor e a presença nas relações, necessários para a construção de um mundo mais bonito. São mais de 30 opções de presentes, que incluem desde produtos clássicos e queridinhos dos consumidores, até os mais icônicos lançamentos da marca. Mas quem deixou para a última hora, e está com o orçamento apertado, pode encontrar opções de diferentes categorias por até R$ 150.

Além de encontrar diversas opções de presente, entre kits e combos de perfumaria, cuidados pessoais e infantis, quem comprar um kit da edição limitada de Natal receberá uma tag com QR Code e senha única, que leva para a plataforma da ação Mais Presentes Boticário, que possibilita o resgate de ofertas e experiências. O presenteado escaneia, acessa a plataforma e realiza o cadastro para entrar no hub de ofertas e escolher um presente extra. As opções vão desde cursos online, passeios, massagens, aulas em academia, até descontos especiais para produtos do Boticário e marcas do Grupo Boticário.

Confira a seleção abaixo:

Kit Presente Sabonetes Desejos de Natal (4 itens) – Preço: R$49,90

O Kit Presente Sabonetes Desejos de Natal oferece quatro sabonetes especialmente pensados para encantar o seu Natal e o de pessoas queridas. Os Sabonetes Desejos de Natal trazem os pedidos natalinos para mais um Natal! Buscando por alegria, amor, paz e dinheiro, que não fazem mal a ninguém, esse kit de sabonetes oferta os melhores desejos para as pessoas queridas.

Kit Presente Natal Cuide-se Bem Deleite (2 itens) Preço: R$59,80

O Kit Presente Natal Cuide-se Bem Deleite oferece itens de corpo e banho para deixar tudo mais especial. O Creme para Mãos Hidratante Desodorante Cuide-se Bem Deleite entrega uma solução rápida de hidratação intensa durante a rotina. Esse creme tem hidratação profunda por até 30 horas para suas mãos e cotovelos. Com textura leve, o creme hidratante é absorvido rapidinho pela pele, sem estragar o brilho do esmalte. O Sabonete Líquido Cuide-se Bem Deleite entrega higiene na proporção certa para carregar consigo para todos os lugares. Com fragrância e textura agradável para você cuidar-se bem a todo momento, esse produto proporciona uma limpeza suave, sem ressecar sua pele.

Kit Presente Natal Floratta Gold (2 itens) Preço: R$130,80

Floratta Gold Desodorante Colônia é uma fragrância feminina inconfundível, feita para mulheres confiantes e bem resolvidas. Encorpada e marcante com toque cremoso de madeiras ambaradas, essa perfumação é especial para mulheres confiantes e bem resolvidas. Família Olfativa: Floriental Amadeirado. Floratta Gold Creme Hidratante Desodorante Corporal possui uma textura deliciosa e aconchegante, que promove uma hidratação de até 48 horas, revelando um toque aveludado, e deixa sua pele bonita e saudável. O creme hidratante é absorvido rapidamente, sem deixar a pele pegajosa ou oleosa.

Kit Presente Natal Celebre Man (2 itens) Preço: R$126,80

Celebre sua Força Desodorante Colônia traz uma fragrância masculina fresca e potente. O segredinho desse desodorante colônia é a sua fragrância masculina do jeito que você gosta. Da família olfativa Fougère Aromático, ela traz o frescor das notas cítricas contrastadas com o brilho das especiarias. Além disso, o kit vem em uma caixa para presente montada para demonstrar carinho.