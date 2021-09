Presidente da ALBA recebe movimento LGBTQ e fecha compromisso pela votação da Lei Millena Passos

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, deputado Adolfo Menezes, recebeu hoje (15.09) uma comissão que advoga pela aprovação do Projeto de Lei Millena Passos, que pune a prática de LGBTfobia praticada por pessoas jurídicas públicas e privadas na Bahia com atos administrativos – similar à Lei Teu Nascimento, já aprovada pela Câmara de Salvador, de autoria da vereadora Aladilce Souza (PCdoB)

“Assumi o compromisso com os membros da comissão a levar o projeto para votação no plenário da casa ainda esse mês. E vamos fazê-lo. A sociedade não pode tolerar mais qualquer tipo de discriminação, seja racial, religiosa ou por questão de gênero”, argumenta o presidente da Assembleia Legislativa.

“Agradeço muito ao deputado Zó, grande parceiro que quando procurei pra apresentar a proposta do projeto, há três anos, topou logo de cara e agora podemos ter uma legislação importante de combate ao preconceito no estado”, destacou o jornalista Onã Rudá, torcedor do Bahêea e fundador da Torcida LBTricolor.

O projeto homenageia Millena Passos, ativista trans, vice presidenta Nacional da UNALGBT, que também estava na reunião. “Escolhi o nome dela porque precisamos homenagear pessoas trans vivas, sobretudo numa sociedade onde esses corpos são os mais marginalizados”, justificou Rudá.