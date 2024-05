Presidente da AMPESBA estreita parceria de investidores chineses com o Governo da Bahia

Texto de Aline Moura

Secretária Executiva da AMPESBA

O presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do Estado da Bahia (AMPESBA), Agnaldo Joaquim, popularmente conhecido como Durhunga, tem liderado esforços para fortalecer as relações comerciais entre investidores chineses e o Governo do Estado da Bahia. Ele participou no dia 24 de abril de 2024, na cidade de Salvador- Bahia, da reunião com o secretário Davidson Magalhães, da SETRE (Secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), do Governo do Estado da Bahia, juntamente com o Sr. Kun Lin (Paul Lin), Diretor-Presidente da W&A International Co. Limited, que também faz parte da Câmara do Comércio da China, o Sr. Clovis Godoy, representante da KO Feng Importação e Exportação LTDA, e o Sr. Tai Ko, CEO da LUX SOLUTO – Comércio de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas LTDA, onde, na oportunidade, o Secretário da SETRE, Davidson Magalhães, viabilizou as reuniões do dia 25 de abril de 2024 com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE-BA), e com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM-BA), nas quais foram feitas tratativas inerentes aos investimentos na área tecnológica dos maquinários para a extração dos minérios, e também na exploração de minérios existentes na Bahia, como Manganês e Cobre.

Em uma série de reuniões estratégicas, Durhunga tem destacado as oportunidades de investimento na Bahia e as vantagens competitivas que o estado oferece para os empresários chineses. Com um ambiente de negócios favorável, infraestrutura em expansão e políticas de incentivo ao investimento, a Bahia tem se tornado um destino atrativo para investidores estrangeiros.

Durante as negociações, foram discutidos diversos setores de interesse mútuo, incluindo infraestrutura e desenvolvimento do Estado da Bahia. Os investidores chineses demonstraram grande interesse em contribuir para o desenvolvimento econômico da região, aproveitando as oportunidades de crescimento e parcerias estratégicas.

O Governo do Estado da Bahia também se comprometeu a oferecer suporte e incentivos para facilitar a entrada dos investidores chineses no mercado local, garantindo um ambiente de negócios estável e transparente.

Essa parceria promissora entre a AMPESBA, representada pelo presidente Durhunga, e os investidores chineses sinaliza um novo capítulo no fortalecimento das relações comerciais entre a Bahia e a China, com o potencial de impulsionar o crescimento econômico e criar empregos na região.

