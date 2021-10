Presidente da Bahia Pesca visita unidade regional de Ilhéus 

O presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, visitou o Terminal Pesqueiro de Ilhéus nesse fim de semana. Acompanhado do diretor da unidade regional, John Ribeiro, do ex-presidente do órgão, Isaac Albagli e de pescadores e produtores da região, a visita técnica teve como objetivo a verificação, in loco, da possibilidade de realizar a dragagem de acesso ao Terminal.

Pedro Motta, dono de embarcação, enfatizou que com “a construção da nova ponte, as embarcações estão tendo dificuldade de entrar no Terminal devido ao banco de areia que se forma”.

Em reunião com os pescadores, Marcelo Oliveira ouviu as demandas e ideias para sanar o impasse. Oliveira enfatizou que é necessário somar esforços para estimular a pesca, buscando soluções viáveis para resolver o problema de navegabilidade na entrada da baía e destacou, ainda, a abertura da licitação de beneficiamento de pescados, mais um passo importante para o desenvolvimento da região.

Na oportunidade, o presidente visitou o Assentamento Vitória e conversou com a comunidade sobre a retomada do projeto de piscicultura que atende mais de vinte famílias.

Oliveira garantiu a distribuição de alevinos e a realização do curso técnico de piscicultura para as famílias assistidas pelo projeto. A medida ajudará a desenvolver o cenário econômico regional, além de gerar empregos diretos e indiretos.

A unidade regional do órgão prestará toda assessoria técnica possível para efetivação do projeto. “ A Bahia Pesca atua no fomento da aquicultura e da pesca. Acompanhar essas famílias através do desenvolvimento de projetos sustentáveis é nossa missão”, destacou Oliveira.