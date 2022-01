Presidente da Câmara de Itabuna esclarece motivos para adiar atividades extraordinárias

O presidente da Câmara de Itabuna, Erasmo Ávila (PSD), assina informativo em que explica as razões para ter sido adiado o calendário de atividades extraordinárias que ocorreria esta semana. Em reunião com o prefeito Augusto Castro (PSD) e servidores da administração, foi feita uma exposição técnica a partir dos recursos recebidos e depositados na conta corrente do município.

Tais recursos envolvem a esfera pública, bem como doações da rede privada. Uma soma de esforços para assistência a desabrigados, desalojados, além de comerciantes, prestadores de serviço e demais afetados pelas chuvas que provocaram uma enchente histórica após o dia 25 de dezembro.

Ainda conforme os citados servidores, a despesa neste período de emergência será alvo de prestação de contas ao Legislativo e aos Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Municípios.

“Entendemos que [a gestão] está fazendo um relatório em toda a cidade, cadastrando pessoas, vendo saldo bancário, para fazer uma prestação de contas mais detalhada. Porque foi tudo muito rápido, tudo muito urgente”, argumentou Erasmo Ávila. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)