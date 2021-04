Presidente da Câmara de Itapetinga está desaparecido

Leonardo Rodrigues Matos, Léo Matos, presidente da Câmara de Vereadores de Itapetinga, está desaparecido. O PSD, partido dele, confirmou a informação. A família também.

O carro de Léo Matos teria sido encontrado no povoado de Palmarés, neste sábado, 24. As portas estavam abertas. Dentro, objetos pessoais do vereador, incluindo a carteira e um boné.

Correm muitas informações em torno do caso. Uma delas é de que Léo Matos teria saindo de casa na sexta-feira para fazer pagamento a funcionários de sua fazenda, em Palmares.