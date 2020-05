Presidente da Câmara defende auxílio emergencial para artistas em Itabuna

A Câmara de Itabuna, através do presidente Ricardo Xavier (Cidadania), abraça a causa dos artistas que se veem impossibilitados de trabalhar em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Por isso, enviou solicitação ao prefeito Fernando Gomes e ao presidente da Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), José Carlos Trindade, com uma sugestão: uma espécie de auxílio emergencial para garantir a sobrevivência desses profissionais.

Como a Ficc recebe recursos para serem investidos em atividades culturais e o momento impede a realização de eventos que causem aglomerações, pressupõe-se que haverá considerável economia nos valores a ela destinados. “Requeremos ao Poder Executivo, como sugestão, a criação de uma norma que possibilite a reversão dos recursos destinados à Cultura em benefício de caráter emergencial e temporário aos artistas locais, enquanto perdurar a situação de pandemia”, justifica a mensagem assinada pelo vereador.

Um argumento que reforça a solicitação é o fato de os artistas dependerem da produção diária para garantir o sustento deles e o da família. “Eles vivem de pequenas apresentações nos bares e casas de eventos, estão há mais de 40 dias sem trabalhar e não há previsão de retorno das atividades”.