Presidente da CDL acredita em empréstimo para estimular desenvolvimento de Itabuna

“Fico feliz em saber que Itabuna está apta a tomar esse tipo de empréstimo. Nós sempre escutávamos que a cidade estava inadimplente. Porque outras gestões a deixaram inadimplente. Infelizmente, a gente caminhou esse tempo todo com essa pedra no sapato”. A afirmação é de Carlos Leahy, presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), sobre a tentativa de o município contrair um empréstimo de até R$ 115 milhões junto ao Banco do Brasil.

Ele acredita na possibilidade de novos investimentos, de modo a estimular a retomada do crescimento. E, assim, resgatar a mesma posição de destaque. “Isso é uma luz que se acende no fim do túnel para que Itabuna venha trilhar o caminho do crescimento. Itabuna tem ficado numa situação muito difícil, nós éramos a quarta economia do estado, hoje somos a décima quarta, isso nos incomoda muito”, desabafou.

Ele defende que não só Itabuna, mas qualquer outra cidade que pense no crescimento tem que partir para outros caminhos. “Que seja essa questão do financiamento, para desenvolver a cidade. Hoje, além de estarmos adimplentes, estamos com planejamento do que se precisa fazer e com o diagnóstico de onde os recursos serão aplicados”, acrescentou.

Para Leahy, Itabuna tem capacidade de tomar os empréstimos e honrar o pagamento, para não ficar numa situação de dívida com o estado, com a União. “Pelo que observei, está sendo feito tudo de forma responsável, para que o município venha trilhar o caminho do desenvolvimento. As entidades comerciais são favoráveis. Se você tem uma cidade grande, pujante, vai atrair novos investimentos”, apostou.

Sempre polo

Demonstrando confiança, Carlos Leahy vê um cenário confortável, onde Itabuna segue com potencial para atrair mais progresso. “As pessoas que chegam em Itabuna se deslumbram com a quantidade de pessoas que circulam nas ruas comerciais. É uma cidade polo de comércio, de prestação de serviços, na educação, na saúde”, argumentou.

Ele vê com animação a chegada de mais um curso de Medicina, recém-lançado na UNEX (Ex-UniFTC), bem como outros empreendimentos na área. “Tem a perspectiva de chegada de novas faculdades, é um cenário aberto para o crescimento. Mês passado, recebemos uma equipe do Senac, para instalação de uma escola, já é um anseio nosso de anos”.

É diante do horizonte favorável que o líder de CDL vê a necessidade de preparar ainda mais a estrutura local. “Precisamos colocar na prática todos esses estudos que foram feitos, efetivar esses empréstimos, contar com a colaboração do Legislativo e que tudo seja feito com muita responsabilidade, para o município voltar às suas origens”, sustentou.

“Precisamos nos consolidar”

Nesse ponto, é notável certo saudosismo e, ao mesmo tempo, certeza de ver construídas novas bases para a evidência. “Itabuna sempre foi referência, contribuiu muito para o crescimento da Bahia, através do cacau. Hoje, graças a Deus não dependemos tanto da lavoura do cacau, e sim do nosso comércio, que é pujante. Cerca de 45 municípios compram em Itabuna”, computou.

Leahy manifestou felicidade em passar pela UniFTC e pela Anhanguera (antiga Unime) e ver ônibus de Gandu, de todos esses municípios circunvizinhos. “Precisamos nos consolidar como polo econômico do sul da Bahia. Com certeza, esses investimentos previstos … inclusive, tem cidades como Conquista e Alagoinhas, que cresceram em curto espaço de tempo. Itabuna está crescendo lentamente e essas obras também vão gerar emprego na cidade, criar um vetor de desenvolvimento, as pessoas vão voltar os olhos para Itabuna e isso é importante”, completou.