Presidente da CDL de Itabuna avalia sobre caminhos com comércio fechado

Um dia após ser confirmado o primeiro caso de transmissão comunitária da Covid-19 em Itabuna, o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Carlos Leahy, salientou hoje (3) o quanto a decisão prima pela prudência e, sobretudo, pela saúde da população.

Também integrante do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, ele analisa o cenário que já vem de outros 15 dias de atividades interrompidas. Agora, decreto municipal mantém o setor fechado por igual período. “Foi instituído um comitê, para que possamos discutir lá o quê está sendo feito em cada subcomitê – como a Saúde, Segurança e o Comércio, que é composto pela CDL, Associação Comercial e Sindicom. Estamos nos reunindo a cada três, quatro dias, fazendo essas avaliações e daí são tomadas as decisões. Foi decidida a prorrogação por mais 15 dias por uma questão de segurança”, explanou, em entrevista à TV Santa Cruz.

Segundo ele, um dos fatores levados em consideração é o fato de Itabuna ser um polo regional e a dimensão embutida nisso. “Se nós não tivermos cuidado neste momento e for autorizada a abertura de lojas, pode ser que pessoas de outros municípios venham para Itabuna e aumente a contaminação”, ponderou.

“Necessário ter cuidado”

Pelos próximos dias, portanto, continuam autorizados a funcionar no segmento apenas farmácias, padarias, supermercados, lojas de pet shop, postos de combustíveis e lojas de material de construção. Enquanto isso, de acordo com Leahy, representantes de outros ramos comerciais seguem defendendo a volta às atividades.

“Todos os segmentos estão solicitando a reabertura, mesmo com horário reduzido, com todos os cuidados. Mas, para esclarecer, as lojas que continuam funcionando são as de essencial importância para as pessoas. Exceto as de material de construção, que já estavam funcionando devido à grande quantidade de pessoas que trabalham na construção civil, que recebem por semana, como armadores, carpinteiros … Foi interpretado no primeiro decreto que seria necessário incluir material de construção como indústria da construção civil. Então, é necessário que tenhamos certo cuidado; sabemos que todo segmento é importante, estamos preocupados com isso”, argumentou.

Pagamento de funcionários

Carlos Leahy informou, ainda, que CDL, ACI e Sindicom estão discutindo com instituições sobre como financiar a folha de pagamento de funcionários, como ficarão os contratos de trabalho. “Enfim, estamos buscando orientações para os lojistas sobre o caminho a seguir por conta dessa prorrogação de prazo”, esclareceu.

Conforme o presidente da CDL, na próxima semana está marcada mais uma reunião das entidades ligadas ao comércio. “Caso observemos que melhorou a situação, que é seguro, podemos até pedir ao prefeito, levar para o comitê analisar a situação da revogação. Mas por enquanto …”, acrescentou.

Cabe esclarecer, por fim, que o termo “transmissão comunitária” é quando não se pode definir de quem o paciente contraiu o vírus. É neste estágio que se encontra Itabuna e aí está o norte para a tomada de todas as decisões.