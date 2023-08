Presidente da EMASA participa do projeto “Queremos Saber” da Câmara Municipal de Itabuna

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, vai participar nesta quarta-feira, dia 30, às 19 horas, do “Queremos Saber”, um projeto criado pela Câmara Municipal de Itabuna com o objetivo de promover a cada mês palestras seguidas de debates e apresentação de sugestões sobre temas de interesse geral propostos por vereadores ou sugeridos pelos cidadãos, por meio da Ouvidoria da Casa.

Segundo o presidente da EMASA, o projeto “Queremos Saber” do Legislativo itabunense proporciona a oportunidade de apresentar aos vereadores e a comunidade em geral as ações e realizações do Executivo e também das autarquias, fundações e empresa pública.

“Vamos aproveitar o momento para expor o quanto a EMASA avançou nesses dois anos e oito meses. Mostrar os investimentos em projetos estruturantes que estão sendo realizados para acabar com o fornecimento intermitente de água, a modernização de nossas estações e o projeto de captação em tempo seco de esgoto”, disse Raymundo Mendes Filho.

O convite ao presidente da EMASA partir dos vereadores Ricardo Xavier (CIDADANIA) e líder do governo e Israel Cardos (AGIR).