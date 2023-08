Presidente da EMASA visita obras de ampliação do abastecimento de água da zona oeste de Itabuna

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, esteve no sábado, dia 19, visitando o andamento das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água para a zona oeste no Projeto Mais Água para a Cidade. Acompanho do gerente técnico João Bitencourt, eles percorreram todo o trecho onde já foi implantado 500 metros de rede adutora de 300 milímetros de um total de 2,5 km.

Durante a visita, presidente da EMASA elogiou o empenho da equipe de operários e destacou o andamento das obras. “O grupo de trabalho está tocando a obra com muito afinco e a continuar nesse ritmo os serviços serão concluídos antes do prazo estabelecido”, afirmou.

“Estamos seguindo à risca a determinação do prefeito Augusto Castro de acabar com o fornecimento intermitente de água na cidade e assim proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores de Itabuna”, assegurou Raymundo Mendes Filho.

O gerente técnico da EMASA, João Bitencourt, disse que a maioria dos bairros da zona oeste são atendidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA), de Nova Ferradas e com a nova rede que está sendo instalada o bairro Jorge Amado passa a integrar esse sistema.

“Com a implantação dessa nova rede o bairro Jorge Amado, que hoje é abastecido a cada dez ou doze dias, deixa de ser atendido através da ETA principal, localizada no São Lourença e passa a receber água da estação de Nova Ferradas, com fornecimento diário”, disse Bitencourt.

Essa etapa do Projeto Mais Água para a Cidade vai beneficiar os bairros Sinval Palmeira, Brasil Novo, Jorge Amado, Morumbi, Ferradas e Nova Ferradas. Além dos condomínios residenciais do Minha Casa, Minha Vida Jubiabá, Gabriela, Itapoã, São José e Top Park.

Na quinta-feira passada, dia 17, a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Governo do Estado, parceira da Prefeitura no projeto, iniciou o processo licitatório para a aquisição de dois reservatórios que integram o Mais Água. Eles serão instalados nos bairros Novo Jaçanã e Novo Lomanto, com capacidade de armazenar cinco e três milhões de litros d’água, respectivamente.

Além da zona oeste, o Projeto Mais Água para a Cidade também está sendo executado nas zonas sul e leste da cidade. Com a sua conclusão serão beneficiadas cerca de 140 mil pessoas.