Presidente da Emasa visita obras do Projeto Mais Água para a Cidade e atesta que trabalho segue como planejado

O presidente da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), Raymundo Mendes Filho, e o gerente técnico João Bitencourt visitaram na tarde de ontem, dia 2, as obras em andamento do Projeto Mais Água para a Cidade para a ampliação do sistema de abastecimento de água de Itabuna.

A implantação da rede adutora, que totalizará 6.049 metros, segue em ritmo intenso com homens e máquinas trabalhando no trecho da Avenida José Soares Pinheiro. Na via está sendo implantado cerca de um quilômetro de rede que fará a travessia subterrânea sobre um trecho da BR-101.

Na avaliação de Raymundo Mendes Filho, mesmo com a dificuldade do solo rochoso, a previsão é que em no máximo três semanas o trabalho seja concluído na Avenida José Soares Pinheiro.

“Mesmo com a grande quantidade de rochas neste trecho da obra, o andamento do serviço está dentro do previsto. Acredito que no primeiro semestre do próximo ano a obra será entregue aos itabunenses”, salienta Mendes Filho. Ele também destaca o esforço do prefeito Augusto Castro (PSD) em investir no maior projeto de saneamento básico da cidade nos últimos 40 anos.

“Desde os tempos da Embasa, o abastecimento de água em Itabuna é intermitente. O prefeito Augusto Castro teve a coragem e bom senso em resolver esse problema, que vai acabar em definitivo com o fornecimento de água, através do sistema de manobras, onde determinados bairros recebem água a cada 15 dias”, afirma o presidente da EMASA.

O PROJETO

O Projeto Mais Água para a Cidade demanda investimentos de R$ 26 milhões. Nessa primeira etapa, estão sendo implantados pouco mais de 6 mil metros rede adutora e 2 mil metros de rede secundária no valor de R$ 17 milhões. Serão diretamente atendidos 36 bairros da cidade, beneficiado aproximadamente 140 mil pessoas.

Além disso, serão instalados em uma segunda fase dois grandes reservatórios de distribuição, sendo um com capacidade para armazenar cinco milhões de litros de água no Loteamento Dilson Cordier, no Bairro Novo Jaçanã e outro, com três milhões no Bairro Novo Lomanto.

Com a conclusão das obras, os bairros da região do São Caetano passarão a receber água todos os dias enquanto os bairros das zonas leste e oeste, que atualmente são abastecidos a cada oito dias, terão o fornecimento reduzido para três dias.